Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini? L’infortunio al piede

Francesca Fialdini sta vivendo ore difficili dopo l’infortunio rimediato durante la preparazione dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera, in coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice, si è fatta male nel corso delle prove e ha comunque deciso di esibirsi, pur non potendo poggiare il piede a terra. Un gesto di grande coraggio che ha commosso il pubblico e la giuria del talent condotto da Milly Carlucci.

Durante la performance, sulle note di una celebre canzone di Adriano Celentano, Francesca ha ballato utilizzando solo il tacco dello stivale, riuscendo a fare poco della coreografia preparata con il suo partner. Nonostante l’impegno e la determinazione, la giuria non ha potuto valutarla tecnicamente: Carolyn Smith ha infatti spiegato che la performance era "invalutabile", motivo per cui tutti hanno assegnato 0 punti, con la sola eccezione di Ivan Zazzaroni che ha dato 2. Il dispiacere in studio è stato generale, e la stessa Carlucci ha voluto esprimere la sua vicinanza alla concorrente.

Come sta Francesca Fialdini? Infortunio e rischio ritiro da Ballando con le Stelle

Dopo l’esibizione, Fialdini ha parlato con grande emozione: "Non so se tornerò, non si sa ancora, ma ci spero". Poi, per stemperare la tensione, ha deciso di improvvisare un momento musicale dedicato a Guillermo Mariotto, intonando una canzone. Un gesto che ha stupito tutti, spingendo Selvaggia Lucarelli a commentare: "Ora sappiamo che Francesca Fialdini sa cantare, è un’artista completa". Milly Carlucci, infine, ha chiuso con parole di incoraggiamento: "Non so come, ma la prossima settimana saremo su questa pista, perché ce ne siamo inventati di tutti i colori".

Le uniche informazioni sull’entità dell’infortunio le ha date Milly Carlucci durante la diretta. Il primo referto parla di una " infrazione al piede", ovvero una frattura incompleta che richiederà ulteriori accertamenti. "Purtroppo non può poggiare il piede", hanno spiegato i medici, e questo mette in serio dubbio la possibilità di proseguire la gara. I tempi di recupero, infatti, variano in base alla gravità della lesione e alle condizioni fisiche del paziente: in genere, una frattura del metatarso necessita da quattro a otto settimane di stop, mentre una frattura da stress può richiedere fino a tre mesi.

Nonostante tutto, Francesca Fialdini non sembra intenzionata a mollare. L’obiettivo, come lei stessa ha ribadito, è "non abbandonare, ma cercare in tutti i modi possibili di restare in gara". La sua forza di volontà e il sostegno del pubblico potrebbero regalarle una seconda possibilità sul palco di Ballando con le Stelle. Resta viva anche l’ipotesi di un ritiro e un tentativo di rientro con il ripescaggio. Resta la grande amarezza per la concorrente che fino a ieri aveva dominato questa edizione portandosi a casa ogni serata.

