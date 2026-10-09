Ballando con le Stelle 2026, chi vince la seconda puntata: Aurora Ramazzotti in pole, ma occhio a Noemi Bocchi e all'altra star. Le quote
Torna Ballando con le Stelle con la seconda puntata e ci sono già alcune previsioni su chi potrà vincere sabato 10 ottobre
Continuano le puntate di Ballando con le Stelle, con un nuovo appuntamento che andrà in onda domani 10 ottobre in prima serata su Rai 1. Torna il programma di Milly Carlucci con nuovi entusiasmanti concorrenti, pronti a sfidarsi un passo alla volta. I ballerini per una notte saranno Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio che, con grande sorpresa, mostreranno le loro abilità artistiche a passo di danza.
Chi può vincere la seconda puntata di Ballando con le Stelle secondo le previsioni
Aurora Ramazzotti sembra essere in prima posizione tra i concorrenti favoriti, anche se non è ancora stata detta l’ultima parola. I bookmaker riportate da Agipronews hanno pubblicato le prime quote su chi potrà alzare la coppa del reality show di Rai 1, e al primo posto c’è proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Insieme a lei, anche Anna Safroncik con un punteggio pari a 2,50.
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Dopodiché arriva Noemi Bocchi, quotata a 4,00, e Andy Diaz con una quota che è scesa da 8,00 a 5,00. Seguono Alessandro Matri e Ornella Muti a 12,00, Monica Guerritore e Alberto Ravagnani a 16,00, Manuela Moreno a 33,00 e Jimmy Ghione a 66,00. Alla fine della classifica ci sono invece Eugenio Finardi, Riccardo Rossi e Massimo Ghini, tutti quotati a 100,00. Queste quote rappresentano i pronostici della seconda puntata e di certo possono cambiare da un momento all’altro, in base anche alle esibizioni e alle preferenze del pubblico.
A tornare sulla pista saranno appunto tredici coppie, che verranno giudicate da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni. A bordo pista non mancheranno Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, con Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra che suddivideranno il tesoretto.
Chi rischia l’eliminazione
Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, nessun concorrente è stato eliminato, ma questo non accadrà sabato 10 ottobre. Sono infatti attesi i primi verdetti, dato che saranno individuate le coppie candidate all’eliminazione, che avverrà nella fase finale del programma. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti partiranno in vantaggio, proprio perché sono stati i vincitori della precedente puntata. A loro saranno anche affidati 20 punti bonus che verranno aggiunti al punteggio ottenuto durante la seconda esibizione.
Al momento non possono essere predetti i nomi dei prossimi eliminati, anche perché il futuro dei concorrenti dipenderà soprattutto dal pubblico, a cui è stato concesso il potere di votare mediante i profili social ufficiali della trasmissione e anche su Rai Play.
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