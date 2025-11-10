Ballando con le stelle, esplode il caso Magnini: il video (rimosso) in cui annuncia il ritiro. C’entra Giorgia Palmas Dopo il duro confronto con Selvaggia Lucarelli, il concorrente ha pubblicato sui social un duro sfogo successivamente cancellato: ecco cosa sta accadendo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle abbiamo assistito a un duro confronto tra la giudice Selvaggia Lucarelli e il concorrente Filippo Magnini. Dopo essere uscito di scena palesemente stizzito e infastidito dalle parole della giornalista, l’ex nuotatore ha voluto sfogarsi ulteriormente attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ipotizzava anche il suo ritiro dallo show. Nonostante il video in questione sia stato poi rimosso, il suo contenuto ha fatto il giro del web in pochissimo tempo scatenando un vero e proprio ‘caso Magnini’: scopriamo di più.

Ballando, scontro Lucarelli-Magnini: cosa è successo in puntata

Per comprendere fino in fondo lo sfogo di Filippo Magnini occorre fare un passo indietro. In una puntata dello show di ballo andata in onda a metà ottobre, la giudice Selvaggia Lucarelli aveva ipotizzato che la rigidità del concorrente fosse dovuta alla presenza in studio della moglie Giorgia Palmas e, di conseguenza, alle remore di Magnini nel lasciarsi veramente andare con la partener di ballo Alessandra Tripoli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Magnini è dunque tornato sull’argomento affermando: "Mi devo togliere un sassolino. Io sono l’unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l’ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle". Immediata la risposta di Selvaggia Lucarelli: "Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l’è filata". Poi la conclusione di Magnini prima di uscire dallo studio stizzito: "Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c’è mia moglie ballo male e se non c’è ballo bene. Smettetela. Chi l’ha detto, ha detto una cavolata".

Filippo Magnini, lo sfogo social (poi cancellato): "Mia moglie prende tutta la m***a"

Dopo lo scontro con la Lucarelli, Filippo Magnini ha deciso di sfogarsi ulteriormente sui social attraverso un video che non è certo passato inosservato, nel quale il concorrente ha addirittura affermato di non essere sicuro di voler continuare. "Oggi sono stato in un programma tv e continuano a rompermi le scatole su insinuazioni di gelosie, io che sono bloccato, nonostante mia moglie è la mia prima sostenitrice. Io sono molto stufo che mia moglie debba prendere tutta la m***a che volete darmi in questo programma. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro, né io né la mia famiglia, questa cosa sta diventando pesante, non so quanto ho voglia di andare avanti".

Nonostante il video in questione sia stato poi rimosso, il suo contenuto ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, facendo preoccupare i tanti fan di Filippo Magnini. La domanda allora è: cosa accadrà? Magnini continuerà con il suo percorso o deciderà di ritirarsi a seguito di queste nuove polemiche?

Potrebbe interessarti anche