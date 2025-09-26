Ballando Con Le Stelle, Carolyn Smith interviene sul caos Barbara D’Urso: “Per favore, non seguitela” Carolyn Smith, con una diretta su Instagram, prende le parti di Barbara D'Urso e invita il pubblico a rispettare i concorrenti della nuova edizione di Ballando.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Manca davvero pochissimo al debutto della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle 2025, che andrà in onda su Rai 1 sabato 27 settembre e già si respira tanta tensione nell’aria. Il format, condotto da Milly Carlucci, festeggerà i suoi 20 anni con un cast già al centro di mille polemiche. Queste ultime, suscitate in gran parte per la partecipazione di Barbara D’Urso come ballerina. A tal proposito, proprio tra una critica e l’altra, Carolyn Smith, è voluta intervenire su Instagram, per mettere a tacere le ‘malelingue’ riguardo alla partecipazione di dell’ex conduttrice di casa Mediaset, sottolineando l’importanza del rispetto e del valore umano dei concorrenti, oltre al talento. Vediamo tutti i dettagli.

Ballando Con Le Stelle 2025, Carolyn Smith difende Barbara d’Urso: "Non seguitela"

La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle non è ancora iniziata ma già ci sono polemiche, gran parte scaturite dalla partecipazione di Barbara D’Urso. A cercare di mettere un freno a queste polemiche ci ha pensato Carolyn Smith, la quale nel corso di una diretta su Instagram, ha parlato proprio della nuova edizione del programma, che prenderà il via questo sabato. Tra i concorrenti che Milly Carlucci è riuscita a coinvolgere per questa stagione speciale, che celebra i 20 anni dello show, c’è, appunto, anche l’ex conduttrice di Mediaset. La partecipazione dell’ex volto di Pomeriggio 5 (ma di qualche anno fa) al programma di Rai 1 ha suscitato numerose reazioni, alcune entusiaste e altre critiche.

Proprio a chi si era detto contrario alla scelta della direzione artistica, Smith ha voluto rispondere prendendo le difese della conduttrice: "Io dico sempre rispetto per tutti, capisco che possa non piacerti, ma non mi piacciono i pregiudizi. Può non piacerti, ma tutti si mettono in gioco facendo qualcosa che non hanno mai fatto in questo programma. Non portano il loro personaggio ma il loro essere, la parte umana", ha dichiarato Smith, che ha poi proseguito: "Se a qualcuno non piace un concorrente, per favore però non parlatene male e non scrivetene male. Solo non seguitela, non fate queste polemiche per niente, non va bene."

Ballando Con Le Stelle, la verità di Barbara D’Urso sul suo cachet

Durante la conferenza stampa di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso ha smentito le voci sul suo presunto cachet ‘astronomico’: "Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. È molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti quanti, il cachet che mi è stato proposto da Ballando. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi".

