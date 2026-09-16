Ballando con le stelle, la bordata di Paola Perego: “Ci sono cose solo mie”. Poi svela il no di Presta (e punge la Rai) L’ex conduttrice di Citofonare Rai 2 ha parlato anche della sua nuova esperienza al fianco di Carlo Conti nella giuria di Tale e Quale Show: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Paola Perego si prepara a vivere una nuova esperienza televisiva, lasciandosi alle spalle alcune dinamiche che hanno caratterizzato la sua precedente partecipazione a Ballando con le stelle. La conduttrice sarà infatti tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Nel frattempo, tuttavia, in una lunga intervista a La Stampa ha raccontato alcuni retroscena legati al programma di Milly Carlucci e fatto chiarezza anche sui suoi prossimi impegni televisivi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Paola Perego a Tale e Quale Show, una nuova sfida all’insegna del divertimento

Paola Perego si prepara a tornare sotto la luce dei riflettori, questa volta in una veste inedita. La conduttrice sarà infatti tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, al via mercoledì 23 settembre 2026 al fianco del conduttore Carlo Conti. Per lei si tratta di un’esperienza diversa dal consueto lavoro televisivo, vissuta con la volontà di mettersi alla prova e, soprattutto, divertirsi. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Perego ha raccontato di considerare il programma una sorta di parentesi ‘leggera’ rispetto agli impegni da conduttrice e un’esperienza inedita in giuria: accanto a Cristiano Malgioglio arriveranno anche Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, che raccoglieranno il testimone lasciato da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. "Sono venuta a divertirmi: Tale e Quale Show sarà un bellissimo gioco, la mia personale vacanza dalla conduzione" ha raccontato l’ex conduttrice di Citofonare Rai 2, che si è concessa una frecciata alla Rai proprio riguardo la mancata conferma e conseguente chiusura del suo programma: "Cos’è andato storto? Non lo so, gli ascolti erano buoni".

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Il ricordo di Ballando con le stelle e la verità su Lucio Presta

Parlando invece della sua precedente esperienza a Ballando con le stelle, Paola Perego ha lasciato emergere alcune perplessità. La conduttrice, infatti, ha spiegato come il programma di Milly Carlucci richiede ai concorrenti un forte coinvolgimento anche sul piano personale. "A Ballando c’è tutta una parte di racconto personale che stava iniziando a pesarmi: a ogni puntata vieni intervistata dagli autori ma ci sono delle cose che sono solo mie e tali devono restare" si è sfogata l’ex concorrente dello show di Milly Carlucci, che ricordando la conclusione della sua esperienza nel programma non si è risparmiata: "Per fortuna poi sono uscita per via dell’infortunio e la cosa è finita lì". Nella stessa intervista è emerso anche il capitolo riguardante Lucio Presta: il manager avrebbe ricevuto una proposta per entrare a Ballando con le stelle nel ruolo di commentatore a bordo campo, prendendo eventualmente il posto di Alberto Matano. I contatti con Milly Carlucci ci sarebbero stati, ma dopo aver valutato a lungo l’ipotesi il marito di Paola Perego avrebbe scelto di non accettare.

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