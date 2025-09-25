Barbara D’Urso a Ballando, subito show: la verità sul maxi-cachet e prima 'botta' a Selvaggia Lucarelli
L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura su Rai 1 alla corte di Milly Carlucci: “Non ho paura della giuria”
Mancano poco più di 48 ore al via di Ballando con le Stelle 2025. Nella giornata di oggi giovedì 25 settembre 2025 si è tenuta la conferenza stampa che ha ufficialmente aperto la 20esima edizione dello show di Milly Carlucci, che debutterà il prossimo 27 settembre in prima serata su Rai 1. La conduttrice e padrona di casa ha annunciato il ‘colpo’ Belén Rodríguez come ballerina per una notte, ma tra le protagoniste della mattinata c’è stata sicuramente anche Barbara D’Urso. La conduttrice è tra le concorrenti più attese di questa stagione e si è sbottonata per la prima volta riguardo questa nuova avventura in Rai dopo l’addio a Mediaset. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso non teme Selvaggia Lucarelli: le sue parole
La 20esima edizione di Ballando con le Stelle è alle porte e tra le coppie più attese, ovviamente, c’è quella formata da Barbara D’Urso e il suo maestro Pasquale La Rocca. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è pronta a tornare in tv nelle nuove vesti di concorrente a più di due anni dal suo addio a Mediaset, una ‘scelta psicologicamente difficile’ che la porterà in pista da ballo. Nella conferenza stampa dello show di Milly Carlucci ‘Carmelita’ ha parlato anche di quello che sarà il suo rapporto con la giuria. In tantissimi, infatti, hanno già scommesso su alcune tensioni con la severissima Selvaggia Lucarelli, ma la conduttrice ha negato: "Non ho paura. La giuria fa il suo ruolo (…) Faranno il loro lavoro tutti. Ognuno in quella giuria ha la mia stima peraltro, e giuro che è vero. Trovo Selvaggia una donna simpatica e molto intelligente; non ho bisogno di sviolinare Selvaggia perché è tanto intelligente da capire che non lo sto facendo". Barbara D’Urso, insomma, non sente la pressione dei giudizi, ma è ‘terrorizzata’ solo dalla pista da ballo. "Io ho solamente paura, vi giuro, di ballare. Dopo può succedere qualunque cosa (…) Il mio problema adesso è imparare quei maledetti passi che ha messo Pasquale La Rocca e ricordarmeli" ha scherzato la conduttrice campana.
Le sue dichiarazioni sul presunto cachet stellare offerto da Milly Carlucci: cosa ha detto
Nel corso della conferenza stampa che ha aperto la nuova edizione di Ballando con le Stelle Barbara D’Urso non solo ha ‘archiviato’ il caso Lucarelli, ma ci ha tenuto anche a smentire i rumor sul suo presunto cachet stellare. Fin dall’annuncio del suo nome nel cast, infatti, si sono rincorse voci e indiscrezioni sul suo ‘stipendio’. La conduttrice ha voluto dire la sua e fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda: "Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. È molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti quanti, il cachet che mi è stato proposto da Ballando. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi".
