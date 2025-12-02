Ballando con le stelle, Barbara D’Urso mostra il referto dell’ospedale: guai grossi e ritiro vicino La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha pubblicato sui social l’esito degli esami sostenuti in ospedale per controllare la spalla: come sta

Milly Carlucci rischia di perdere un altro pezzo da novanta. Dopo Francesca Fialdini, infatti, a Ballando con le Stelle anche Barbara D’Urso è stata colpita da un infortunio che potrebbe costringerla al ritiro. L’ex conduttrice Mediaset ha pubblicato sui social una foto del referto degli esami sostenuti ieri in ospedale per controllare la spalla sinistra e la sua partecipazione alle ultime puntate dello show di Rai 1 è quanto mai in dubbio. Scopriamo come sta e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, il referto dell’ospedale sull’infortunio

Nella giornata di ieri lunedì 1° dicembre 2025 Barbara D’Urso si è recata in ospedale per effettuare dei controlli alla spalla sinistra. L’infortunio – come detto – potrebbe portare la concorrente dello show di Milly Carlucci al ritiro, come dimostrato dall’esito degli esami. Stamattina, infatti, ‘Carmelita’ ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto del referto in cui si parla di un "evento traumatico distrattivo spalla sinistra" che costringerà l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque a indossare un tutore al braccio. I medici auspicano inoltre una "cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita".

La paura per il ritiro da Ballando con le Stelle: cosa succederà nella semifinale dello show di Milly Carlucci

Barbara D’Urso sarà dunque ferma ai box almeno per una settimana, vale a dire fino al prossimo controllo in ospedale. Una bruttissima tegola per Milly Carlucci che, dopo il tanto discusso infortunio di Francesca Fialdini (che ieri ha risposto per l’ennesima volta alle accuse), verosimilmente perderà un altro pilastro fondamentale di questa 20esima edizione di Ballando con le Stelle proprio nel mese della finalissima.

Una pessima notizia anche e soprattutto per la stessa Barbara D’Urso, che sarebbe arrivata all’undicesima puntata di sabato prossimo sull’onda di un momento super, con tre podi nelle ultime tre puntate e la vittoria della sfida che aveva regalato a lei e al suo maestro Pasquale La Rocca la semifinale conquistando la preferenza di quasi tutta la giuria (a eccezione di Guillermo Mariotto). Nella puntata del prossimo 6 dicembre, inoltre ‘Carmelita’ sarebbe entrata in gioco nella seconda manche con una coreografia speciale dedicata alla sua migliore amica Angelica.

