Ballando con le stelle con Barbara D’Urso, Lucio Presta e Noemi Bocchi: “Guerra Rai a Mediaset”, il retroscena (e il ruolo di Totti) Il cast assemblato da Milly Carlucci per lla prossima edizione dello show di Rai 1 potrebbe essere un fortissimo segnale nei confronti del Biscione: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La prossima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia scoppiettante. Oltre ai cambiamenti previsti nella giuria, infatti, nelle ultime ore starebbe prendendo forma il cast costruito da Milly Carlucci che, come raccontato da Dagospia, potrebbe essere un fortissimo segnale nei confronti di Mediaset. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2026, una giuria rinnovata e le indiscrezioni sulla strategia della Rai

Il nome che fa indubbiamente più rumore è quello di Barbara D’Urso, indicata da molti come possibile nuova giudice di Ballando con le Stelle dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli (ormai in pianta stabile a Mediaset tra il GF Vip e L’Isola dei Famosi). Si tratterebbe uno dei cambiamenti più importanti nella storia recente del programma e, insieme a ‘Carmelita’, potrebbe arrivare anche Alberto Matano, destinato a lasciare il ruolo di commentatore a bordo pista per accomodarsi al tavolo della giuria. Questo spostamento aprirebbe la corsa al cosiddetto "tesoretto", con Lucio Presta tra i nomi più accreditati per raccogliere il testimone secondo Adnkronos. L’agente televisivo, che in passato è stato anche ballerino professionista, al momento non ha però commentato le voci. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, insomma, potrebbe andare in scena una sorta di "operazione anti-Mediaset": Barbara D’Urso è stata a lungo uno dei volti simbolo del Biscione prima della rottura (burrascosa) con Pier Silvio Berlusconi, mentre Presta viene spesso indicato come una figura che da tempo non avrebbe rapporti distesi con alcuni protagonisti dell’emittente privata.

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Noemi Bocchi, Francesco Totti e un cast ‘stellare’ per la nuova edizione di Ballando

Un altro ruolo chiave a Ballando con le Stelle 2026 potrebbe spettare a Noemi Bocchi, secondo molti pista caldissima per quanto riguarda il cast dei concorrenti (in corsa, tra gli altri, ci sarebbero anche Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri). La compagna di Francesco Totti viene data da più fonti come uno dei nomi ormai vicini all’ufficialità e la sua presenza può essere vista come un’altra scelta dal forte impatto mediatico. Il motivo è legato inevitabilmente alla lunga vicenda che ha coinvolto l’ex capitano della Roma e l’ex moglie Ilary Blasi, storico volto di Mediaset. Anche l’ingresso di Bocchi potrebbe dunque alimentare il racconto di una sfida simbolica tra Rai e e il Biscione (soprattutto considerando che, dopo la separazione, Totti non è più apparso nelle produzioni dell’azienda di Cologno Monzese). Resta però il fatto che, al di là delle interpretazioni, Ballando con le stelle si prepara a una delle edizioni più rivoluzionarie degli ultimi anni e l’annuncio del cast da parte di Milly Carlucci si fa sempre più vicino.

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