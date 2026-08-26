Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso svela il dolore (cronico) alla spalla dopo l’infortunio: “Dopo nove mesi sto ancora così”. E spunta un indizio La conduttrice ha mostrato sui social la routine medica che ancora è costretta a seguire. Poi una serie di 'indizi' seminati sul possibile ruolo come giurata. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Potremmo vederla presto nelle vesti di giurata, a Ballando con le Stelle, dove dovrebbe arrivare per sostituire l’uscente Selvaggia Lucarelli. Ma intanto Barbara D’Urso, già protagonista l’anno scorso come concorrente, ha svelato ai followers l’amara verità dietro il suo infortunio in pista. La spalla è ancora dolorante, come confermano una serie di storie Instagram. E a quanto pare le visite e i controlli (così come le infiltrazioni) sono all’ordine del giorno. Ecco qui sotto che cosa ha rivelato la conduttrice.

Ballando, la verità di Barbara D’Urso a nove mesi dall’infortunio alla spalla

"Ricordate? Ho amato danzare anche col tutore". Così Barbara D’Urso si è rivolta ai suoi followers su Instagram, mostrando l’estratto video di una sua coreografia con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle. L’anno scorso, l’ex conduttrice Mediaset aveva stupito nel ruolo di concorrente del dance show di Milly Carlucci. E ora potrebbe tornare, per occupare la poltrona lasciata vacante da Selvaggia Lucarelli, anche se manca al momento l’ufficialità.

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Per mantenere alta l’hype, però, Barbara ha deciso comunque di ‘rispolverare’ sui social la sua esperienza a Ballando 2025. Finendo per parlare soprattutto del brutto infortunio alla spalla che all’epoca aveva rischiato di metterla fuori gioco. "Dopo nove mesi sto ancora così…cortisone e lidocaina", ha spiegato la D’Urso, mostrandosi in compagnia del dottore che la segue e aggiungendo altri indizi. Il sunto è che "la spalla sta messa ancora male", e ancora oggi Barbarella è costretta a fare infiltrazioni. Al tempo dell’incidente, aveva indossato un tutore e tenuto duro in pista: "Io non mi voglio arrendere, voglio ballare, voglio continuare, nessuno mi ferma", aveva detto. Ma adesso il conto si sarebbe presentato eccome.

Come sta Barabara D’Urso e perché si è sottoposta ai controlli medici

Per di più, la D’Urso ha mostrato ai followers di essersi sottoposta a una serie estesa di controlli ed ecografie, lasciando che fosse il dottore che la cura a spiegare tutta la sfilza di dettagli. Una routine di precauzione, da quello che sembra, che tuttavia ha messo sull’attenti i fan della presentatrice. "Seconda infiltrazione. E dopo si fa risonanza magnetica al piede", ha aggiunto Barbara in una delle tante storie Instagram delle ultime ore. Poi la battuta fulminante: "Ma a me non mi ferma nessuno e voi lo sapete".

Di certo, se davvero il suo nuovo ruolo sarà quello di giurata a Ballando, i problemi alla spalla non saranno così critici come quando fu costretta a scendere in pista. Ma i postumi mostrano comunque quanto impegno ci sia voluto per continuare la sfida da concorrente. E quanto ci tenga, in definitiva, Barbara D’Urso a restare quella che non molla mai agli occhi dei telespettatori. Grinta e carattere, come marchio di fabbrica. E un tocco di vena polemica da rispolverare, che potrebbe tornare utile se prenderà il posto dell’affilatissima Selvaggia Lucarelli.

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