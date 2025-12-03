Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio con La Rocca (c’è un grande problema) La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha spazzato via le voci dopo la pubblicazione del referto dell’ospedale: “Ma chi mi ammazza”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Barbara D’Urso non si ritira. Nella serata di ieri, infatti, la conduttrice ha fatto sapere che non lascerà Ballando con le Stelle. Dopo la notizia dell’infortunio alla spalla e la pubblicazione del referto dell’ospedale in tanti aveva ipotizzato lo scenario peggiore proprio a un passo dalla finale dello show di Milly Carlucci ma, come annunciato dalla stessa ‘Carmelita’ sui social, sabato scenderà regolarmente in pista. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, scongiurato il ritiro da Ballando con le Stelle: la verità sull’infortunio

Nelle ultime ore si è parlato con sempre più insistenza del possibile ritiro di Barbara D’Urso da Ballando con le Stelle. Dopo Francesca Fialdini, infatti, in tanti pensavano che Milly Carlucci avrebbe perso un’altra protagonista assoluta di questa 20esima edizione dello show di Rai 1. Il motivo? ‘Carmelita’ era stata fermata da un infortunio alla spalla sinistra e aveva anche pubblicato il referto dell’ospedale, con il quale le veniva prescritto l’utilizzo di un tutore al braccio per almeno una settimana. Ieri sera, tuttavia, Barbara D’Urso ha voluto spazzare via tutte le voci annunciando che non si ritirerà. Attraverso un video pubblicato tra le sue storie Instagram, infatti, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto sapere: "Non mi voglio arrendere, io voglio ballare, voglio continuare, nessuno mi ferma". ‘Carmelita’ ha poi proseguito tra ironia e frecciata, anche con una battuta che potrebbe alludere ad alcune tensioni dietro le quinte con gli altri concorrenti di Ballando: "A meno che non mi aspettino qua fuori e che qualcuno mi spacchi le cosce volutamente… che potrebbe anche essere eh".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Pasquale La Rocca e lo sfogo di Barbara D’Urso: "Ma chi mi ammazza"

Scongiurato lo scenario del ritiro, nel video pubblicato da Barbara D’Urso sui social anche il suo maestro di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca è intervenuto per fare chiarezza sulla loro performance di sabato prossimo, quando andrà in scena la prima semifinale (e il ripescaggio): "Potrai ballare col tutore? Assolutamente sì, cercheremo di fare l’impossibile affinché tu possa esibirti sabato, queste sono difficoltà e sfide che si presentano nel percorso di Ballando". La conduttrice ha poi risposto nuovamente ai rumor maligni ("Non mi ritiro, mi dispiace…") e si è sfogata facendo riferimento anche al suo passato in Mediaset: "Ma chi mi ammazza, conducevo quattro trasmissioni contemporaneamente, ma secondo voi mi ritiro adesso?". Poi l’ennesima stoccata: "A chi vuole che io mi ritiri… Salutam’ a’soreta".

Potrebbe interessarti anche