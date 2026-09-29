Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Rai: trovata l’intesa economica. Rimpiazza Selvaggia Lucarelli: dettagli e retroscena Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex conduttrice Mediaset avrebbe finalmente siglato l'accordo con il dance show di Milly Carlucci. Subentrerà come giurata insieme a Matano.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il cerchio si chiude. Secondo le ultime indiscrezioni Barbara D’Urso, che solo un anno fa aveva vestito i panni di concorrente a Ballando con le Stelle, subentrerà in giuria per l’edizione ormai alle porte. Dovrebbe essere lei la sostituta definitiva dell’uscente Selvaggia Lucarelli, grazie a un’intesa economica finalmente siglata con la Rai. Nelle ultime settimane, più volte si erano alternate conferme e smentite sull’accordo possibile tra Viale Mazzini e l’ex conduttrice Mediaset. Ma adesso una fonte attendibile sembra aver bruciato sul tempo Milly Carlucci per l’annuncio ufficiale. Ecco i dettagli.

Ballando con le stelle, l’indiscrezione sull’accordo tra Barbara D’Urso e la Rai

La parola fine alle ipotesi è stata messa oggi da Giuseppe Candela, che su Dagospia ha dato l’indiscrezione attesa da tutti gli appassionati di Ballando con le Stelle. La Rai e Barbara D’Urso avrebbero finalmente trovato un’intesa economica, e l’ex volto del Biscione dovrebbe sbarcare nel tavolo dei giurati del dance show già da sabato 3 ottobre 2026, giorno del debutto della nuova edizione.

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Secondo Candela, l’accordo di massima tra le parti era già stato trovato da mesi, ma a mancare era l’ok a livello economico. Ora invece ci sarebbe la fumata bianca definitiva, e l’ultima conferma ufficiale è attesa dalla stessa Milly Carlucci, che presumibilmente darà la notizia dell’ingaggio di ‘Barbarella’ nella conferenza stampa prevista giovedì prossimo.

D’Urso, dopo il divorzio doloroso da Mediaset, era arrivata nel dance show di Rai 1 come ballerina per una notte nel 2024. Esperienza a cui aveva fatto seguito, un anno dopo, l’avventura come concorrente in coppia con Pasquale La Rocca (con un ammirevole terzo posto raggiunto in classifica). Ora invece Barbara sarà attesa come ultima giurata, a completare il tavolo già composto da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, e dall’altro nuovo entrato Alberto Matano.

Le smentite sull’arrivo di Barbara D’Urso e il peso dell’eredità di Selvaggia Lucarelli

Riesaminando a ritroso le ultime indiscrezioni sul ‘corteggiamento’ Rai di Barbara D’Urso, appare evidente un fatto. Fino a poche settimane fa, l’accordo tra le parti sembrava saltato. Era stato infatti l’esperto Gabriele Parpiglia, tre settimane fa circa, ad annunciare "senza possibilità di smentita" che l’intesa economica non era stata raggiunta. Poi, pochi giorni dopo, come ricorda Biccy.it, Santo Pirrotta aveva raccontato che invece l’accordo era ormai raggiunto, smentendo le voci su possibili ‘richieste da diva’ da parte della conduttrice.

Quello che conta, adesso, è che l’arrivo di D’Urso si prospetta come il tassello mancante per non fare rimpiangere più di tanto l’addio di Selvaggia Lucarelli. Barbara, a livello di personalità e carisma, può portare esattamente quel mix di interventi spigliati, a tratti ‘velenosi’, che erano stati il marchio di fabbrica della blogger passata a Mediaset. E l’esperienza da protagonista in tv non le manca di certo. Tutto starà adesso nella chimica che si verrà a creare con gli altri giurati al tavolo.

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