Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso torna in ospedale: “Ora è il legamento”, paura per la semifinale

La conduttrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando una storia allarmante sul suo profilo Instagram. Restano i dubbi per la gara di dopodomani.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Barbara D’Urso è tornata in ospedale, a pochi giorni dalla semifinale di Ballando con le Stelle, e le notizie non sono buone. Dopo il problema alla spalla sinistra, che l’aveva costretta a una visita ortopedica e all’uso di un tutore, la conduttrice ha raccontato sui social di dover fare i conti, adesso, con un sospetto infortunio ai legamenti. E il dubbio è che la sua partecipazione al penultimo atto del dance show di Milly Carlucci possa saltare all’ultimo momento. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, dal trauma alla spalla al nuovo allarme social

Già nelle scorse settimane, Barbara D’Urso aveva parlato con i follower di un dolore crescente alla spalla, dovuto a un infortunio rimediato durante gli allenamenti con il maestro Pasquale La Rocca. La conduttrice si era poi recata all’ospedale Sant’Andrea di Roma per accertamenti, mostrando su Instagram la diagnosi di un "evento traumatico distrattivo alla spalla sinistra". Un quadro, questo, che aveva già messo in dubbio la sua presenza nelle ultime puntate del programma.

Adesso, a distanza di pochi giorni, Barbara è tornata a pubblicare sui social aggiornando i fan. Nel breve video caricato all’interno delle sue stories, la concorrente di Ballando ha spiegato il motivo del suo ritorno in ospedale: "Sono venuta a fare il controllo e a vedere anche questo simpatico tendine, o legamento, ancora non ho capito come sta messo".

Le sue parole lasciano quindi intendere che oltre alla spalla possa esserci un coinvolgimento dei legamenti, forse a carico del braccio o di un’altra articolazione sollecitata dalle coreografie. E anche se non viene mostrato alcun nuovo referto, il fatto stesso di doversi sottoporre a ulteriori esami alla vigilia della semifinale ha già messo i fan in agitazione.

Il rischio stop per la semifinale di Ballando

Intanto, la semifinale di Ballando con le Stelle è alle porte, e la domanda che circola tra gli spettatori è una sola: riuscirà Barbara a scendere in pista nonostante tutto? Nelle ultime interviste, la conduttrice si è detta pronta a lottare, e ha assicurato di voler resistere finché i medici glielo permetteranno. La produzione del programma, per ora, non ha annunciato decisioni definitive: tutto dipenderà dall’esito dei nuovi controlli e da quanto il problema ai legamenti andrà a sommarsi al trauma già diagnosticato alla spalla. E se dovesse essere prescritto un riposo assoluto, l’ipotesi di un ritiro diventerebbe più concreta che mai. Ma ancora è meglio non pensare a questa eventualità.

