Barbara D'Urso, doppio fronte a Ballando con le Stelle: la stoccata all'"altra azienda" e la provocazione di Simona Ventura La conduttrice approda nello show di Milly Carlucci tra una paletta "scomparsa" e una frase che sembra riaprire, almeno per un attimo, il capitolo Mediaset

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È una stagione di grandi cambiamenti quella che attende Ballando con le Stelle. Da questa sera, sabato 3 ottobre, il dance show di Milly Carlucci torna su Rai 1 per la sua ventunesima edizione e lo fa dopo un’estate segnata soprattutto da una domanda: che fine farà la storica giuria? Dopo un decennio di sostanziale continuità, il programma si presenta infatti con un nuovo assetto al tavolo dei giudici e con equilibri tutti da scoprire. L’arrivo di Barbara D’Urso, dopo una serie di tira e molla e silenzio stampa fino a pochi giorni fa, è la sorpresa più inaspettata dell’edizione. Un inizio col botto, ma non solo per il debutto della conduttrice in giuria.

Ballando con le Stelle: problemi di audio e l’emozione di Milly Carlucci

Chi segue Milly Carlucci in tv sa benissimo quanto la presentatrice sia un’assoluta perfezionista in relazione alle trasmissioni che conduce. Ha ammesso senza filtri di essere emozionata e di aver sbagliato l’ingresso in studio tre volte nei primi minuti di trasmissione. Il talent trasloca negli studi Rai Saxa Rubra, da poco intitolati alla memoria di Pippo Baudo. Un lato inedito della Carlucci, sempre impeccabile e senza sbavature dinanzi alla telecamera. Non è tutto però. C’è stato qualche problema di audio che ha penalizzato la giurata Carolyn Smith. Il suo microfono non ha funzionato durante il primo annuncio, rendendo incomprensibile l’annuncio della prima esibizione in pista.

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Barbara D’Urso e il giallo della paletta

Il momento più curioso, però, è arrivato durante la prima votazione. In seguito al boogie di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, è arrivato il consueto momento delle palette. Barbara D’Urso ha avuto difficoltà nell’utilizzo delle sue. Casualmente (o forse no) mancava proprio la paletta con il numero 5. Canale 5 è stata per anni la casa di Carmelita, che ha deciso di fare il suo ingresso in studio con una maglietta con la scritta "Busta choc". La conduttrice è stata ‘boicottata’, oppure, è stata lei spontaneamente a privarsi della paletta con il numero 5 per spedire una sonora frecciatina in quel di Cologno Monzese? Nessuno può affermare con certezza quello che sia successo davvero senza la voce dei diretti interessati. Fatto sta che l’episodio è apparso alquanto strano e ha fatto parlare molti telespettatori, che hanno segnalato l’episodio sui social. Non solo. La D’Urso dopo l’esibizione di Federica Sciarelli come Ballerina per una Notte ha esclamato: "Quando lavoravo in un’altra azienda, la sera guardavo te in televisione". Come se non bastasse, dopo l’esibizione di Ornella Muti, è stata l’unica a trovarla "poco sensuale". Simona Ventura, dall’angolo del tesoretto le ha esclamato: "Non sarai un po’ gelosetta?". Tra gli applausi e i fischi del pubblico la conduttrice ha risposto: "Non capisco di cosa dovrei essere gelosa".

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