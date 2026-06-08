Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso lancia indizi sul suo ruolo in giuria e Milly Carlucci torna a corteggiare la Ferragni Tra indizi social, giochi di parole e una poltrona vacante, il futuro della giuria di Ballando accende le ipotesi del pubblico mentre Milly continua a inseguire un volto noto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prossima edizione di Ballando con le Stelle continua a far parlare di sé ancora prima dell’annuncio ufficiale del cast. A tenere banco non sono soltanto i nomi dei possibili concorrenti, ma soprattutto il futuro della giuria, chiamata a fare i conti con un cambiamento importante dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli. In questo scenario si inserisce anche Barbara D’Urso, protagonista di alcuni curiosi contenuti social che molti hanno interpretato come una vera e propria candidatura per un ruolo nel programma.

Ballando con le Stelle: gli indizi social di Barbara D’Urso

Da qualche giorno i fan della conduttrice stanno analizzando ogni dettaglio dei suoi post pubblicati su Instagram. Tra questi non è passato inosservato un video girato insieme a Pasquale La Rocca, volto amatissimo del talent di Rai 1 e suo passato insegnante quando anche lei era una ballerina.

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Durante il filmato, apparentemente leggero e scherzoso, la conversazione ruota attorno alla lettera "B" impressa su una tazza da cui beve Pasquale. Alla domanda "B come?" della conduttrice, arriva una risposta che sembra voler sviare il discorso: "B come Buono". Il gioco, però, prosegue e poco dopo vengono aggiunti altri riferimenti come "B come Ballo" azzarda il ballerino, e "B come Barbara".

Un siparietto che ha inevitabilmente acceso la fantasia degli appassionati del programma. Per molti quei riferimenti rappresentano chiaramente un legame sempre più stretto tra Barbara D’Urso e il mondo di Ballando con le Stelle. D’altronde la conduttrice non ha mai nascosto il piacere di partecipare al programma e, secondo molti osservatori, non disdegnerebbe affatto un ruolo stabile all’interno dello show.

La poltrona lasciata libera da Selvaggia Lucarelli

Il vero nodo che Milly Carlucci è chiamata a sciogliere riguarda proprio la sostituzione di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, dopo anni trascorsi dietro il bancone della giuria, sarà infatti impegnata alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La sua uscita rappresenta un cambiamento significativo per il programma e nelle scorse settimane si era persino parlato di una possibile rivoluzione completa della giuria. Le indiscrezioni più recenti, però, sembrano ridimensionare questo scenario. L’orientamento sarebbe infatti quello di confermare gran parte dei giudici storici e intervenire esclusivamente sul posto lasciato vacante da Lucarelli. Ed è proprio in questo contesto che il nome di Barbara D’Urso continua a tornare con insistenza. Anche la frase pubblicata recentemente dalla conduttrice, che ha parlato di un "autunno meraviglioso", lascia pensare futuri più rosei per l’ex volto Mediaset..

Il sogno di Milly Carlucci resta però Chiara Ferragni

Parallelamente alla questione giuria, Milly Carlucci continua a lavorare alla costruzione del cast dei concorrenti. Tra i desideri mai nascosti della conduttrice c’è quello di vedere Chiara Ferragni sulla pista del programma.La stessa Carlucci aveva raccontato in passato di aver contattato l’imprenditrice digitale, spiegando: "Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita". Negli ultimi mesi ci sarebbe stato un nuovo tentativo, ma anche questa volta l’invito sarebbe stato gentilmente declinato. Ferragni sarebbe infatti concentrata su altri progetti professionali e televisivi. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, l’unica proposta televisiva che potrebbe davvero interessarla sarebbe una docuserie dedicata alla sua vita e alla sua attività. Per il momento, quindi, l’approdo di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle resta un obiettivo non ancora raggiunto, mentre cresce la curiosità attorno al futuro della giuria.

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