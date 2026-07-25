Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha scelto il dopo Lucarelli: manca solo la firma per il nuovo giudice, ma non è finita L'indiscrezione lanciata da Dagospia parla di una firma ormai vicinissima. Intanto Milly Carlucci potrebbe riservare altre sorprese anche sul resto della giuria

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Sembra fatta, manca solo la firma. Dopo un valzer infinito di indiscrezioni, più o meno fondate che siano, Ballando con le Stelle sia avvia alla vera rivoluzione dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha ormai traslocato a Mediaset, dove le è stata data l’opportunità di diventare opinionista del Grande Fratello Vip e di condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Chi prenderà il suo posto al bancone del popolare talent show condotto da Milly Carlucci? Pare che manchi davvero poco all’annuncio della notizia ufficiale.

Ballando con le Stelle, D’Urso rimpiazza Lucarelli: manca poco

Assomiglia a una di quelle operazioni televisive organizzate a tavolino, oppure, se vogliamo credere al fato, a uno scherzo del destino in piena regola. Proprio Selvaggia Lucarelli, volto iconico nell’universo di Ballando con le Stelle, sta per essere sostituita da colei che ha sempre criticato, soprattutto per il suo modo di fare televisione e di condurre i suoi programmi. Sì, stiamo parlando di Barbara D’Urso. Dagospia ha lanciato l’esclusiva secondo cui, a breve, la presentatrice dovrebbe firmare per entrare nella giuria del programma. Si è parlato di Alberto Matano, Simona Ventura e Lucio Presta, ma alla fine, pare che Milly Carlucci abbia scelto la D’Urso per la nuova era dello show. Mancherebbe pochissimo alla firma definitiva, e, successivamente all’annuncio. Il nuovo giudice al posto di Lucarelli potrebbe essere la prima grande rivelazione social riguardante la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Non si escludono però altre modifiche.

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In bilico anche Canino e Zazzaroni? Carlucci imprevedibile

Sempre secondo le ultime indiscrezioni su Ballando, pare che non ci siano ulteriori cambiamenti in vista, ma, allo stesso tempo, Milly Carlucci è imprevedibile. La conduttrice sente il bisogno di cambiare, di ridare nuova linfa alla trasmissione dopo il calo subito nell’ultima stagione. Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni dovrebbero essere confermati, ma non si esclude una decisione repentina che possa portare a una sostituzione imprevista al bancone dei giurati. È certo anche il contributo di Carolyn Smith, anche lei da tempo un porto sicuro per i fan della trasmissione. Sul cast tutto tace, ma a quanto pare, sarà un’edizione destinata a lasciare il segno. Circolano i nomi di Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri ed Elettra Lamborghini dopo la smentita di Alessandro Cattelan, dato quasi per certo tra i concorrenti della nuova edizione. Dopo le tante indiscrezioni e il possibile colpo di scena con D’Urso al posto di Lucarelli, le sorprese potrebbero davvero essere dietro l’angolo.

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