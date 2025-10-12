Barbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tra sguardi complici e il gossip di Rossella Erra, l'intesa è sempre più evidente.

Sabato 11 ottobre, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno fatto vibrare la pista di Ballando con le Stelle con un freestyle super sensuale che ha conquistato giuria e pubblico. La conduttrice ex Mediaset ha dimostrato ancora una volta grinta e talento, portandosi a casa voti altissimi e, soprattutto, un feeling speciale con il suo maestro di ballo che settimana dopo settimana diventa sempre più evidente.

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e La Rocca vincono (e incantano)

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha segnato un momento importante per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: la coppia si è piazzata al primo posto, ex aequo con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (che ha rivolto anche un dolce messaggio alla compagna Bianca Guaccero, conquistando il pubblico e la giuria. I giudici non hanno avuto dubbi, ecco i loro voti e le motivazioni:

Ivan Zazzaroni: 10 – "Strepitosa"

10 – "Strepitosa" Fabio Canino: 9 – "Barbara ti vedo più sorridente, ora puoi lasciarti andare"

9 – "Barbara ti vedo più sorridente, ora puoi lasciarti andare" Carolyn Smith: 9 – "Finalmente ti sei spogliata, questa è la tua miglior performance"

9 – "Finalmente ti sei spogliata, questa è la tua miglior performance" Selvaggia Lucarelli: 9 – "Hanno sempre ballato bene, ma cosa succederà fino a Natale?"

9 – "Hanno sempre ballato bene, ma cosa succederà fino a Natale?" Guillermo Mariotto: 10 – "Sei tornata la Barbara D’Urso mattacchiona e divertente che conosciamo"

Alberto Matano, nelle sue vesti di tribuno del popolo, ha sottolineato: "Si sono incontrate due personalità molto simili e sfidanti. Però vorrei vedere se c’è anche il divertimento". E Barbara ha risposto: "Io stasera mi sono divertita moltissimo, c’è grande impegno. Stasera mi si sono pure incastrate le frange, però io inizio a divertirmi!".

Il gossip di Rossella Erra: "La Rocca è Di Barbara D’Urso"

La giuria e il pubblico hanno notato un qualcosa in più tra D’Urso e La Rocca. Selvaggia Lucarelli ha mantenuto il suo stile critico, mentre Rossella Erra ha lanciato il gossip più succoso della serata: "C’è intesa e un’inaspettata complicità tra questi due. La fanno vedere qua in pista e non solo. C’è tanto da raccontare. Selvaggia mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale La Rocca. È di Barbara D’Urso", ha detto la giudice popolare.

Erra aveva già anticipato qualche giorno fa che il feeling tra la conduttrice napoletana e il ballerino si percepisce molto in pista, ma anche nei momenti più privati: "Io ho assistito, in un momento loro molto privato, al coinvolgimento di Pasquale nel rassicurare Barbara con delle bellissime parole"

Pasquale La Rocca ha una fidanzata?

Pasquale La Rocca, classe 1989 e originario di Napoli, è uno dei maestri di danza più amati di Ballando con le Stelle. Ha iniziato a ballare da bambino e vanta una carriera internazionale con cinque vittorie nei dance show: nel 2019 in Belgio con Julie Vermeire, nel 2020 e 2022 in Irlanda con Lottie Ryan e Nina Carberry, e in Italia nel 2022 con Luisella Costamagna e lo scorso anno con Wanda Nara.Sul fronte della vita privata, il ballerino rimane molto riservato: non ci sono conferme su una fidanzata e sui social condivide quasi esclusivamente contenuti legati al lavoro e al momento sembra essere totalmente concentrato sulla sua sfida a Ballando insieme a Barbara D’Urso.

