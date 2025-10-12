Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Barbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tra sguardi complici e il gossip di Rossella Erra, l'intesa è sempre più evidente.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

barbara d'urso la rocca ballando con le stelle
IPA

Sabato 11 ottobre, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno fatto vibrare la pista di Ballando con le Stelle con un freestyle super sensuale che ha conquistato giuria e pubblico. La conduttrice ex Mediaset ha dimostrato ancora una volta grinta e talento, portandosi a casa voti altissimi e, soprattutto, un feeling speciale con il suo maestro di ballo che settimana dopo settimana diventa sempre più evidente.

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e La Rocca vincono (e incantano)

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha segnato un momento importante per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: la coppia si è piazzata al primo posto, ex aequo con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (che ha rivolto anche un dolce messaggio alla compagna Bianca Guaccero, conquistando il pubblico e la giuria. I giudici non hanno avuto dubbi, ecco i loro voti e le motivazioni:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Ivan Zazzaroni: 10 – "Strepitosa"
  • Fabio Canino: 9 – "Barbara ti vedo più sorridente, ora puoi lasciarti andare"
  • Carolyn Smith: 9 – "Finalmente ti sei spogliata, questa è la tua miglior performance"
  • Selvaggia Lucarelli: 9 – "Hanno sempre ballato bene, ma cosa succederà fino a Natale?"
  • Guillermo Mariotto: 10 – "Sei tornata la Barbara D’Urso mattacchiona e divertente che conosciamo"

Alberto Matano, nelle sue vesti di tribuno del popolo, ha sottolineato: "Si sono incontrate due personalità molto simili e sfidanti. Però vorrei vedere se c’è anche il divertimento". E Barbara ha risposto: "Io stasera mi sono divertita moltissimo, c’è grande impegno. Stasera mi si sono pure incastrate le frange, però io inizio a divertirmi!".

Il gossip di Rossella Erra: "La Rocca è Di Barbara D’Urso"

La giuria e il pubblico hanno notato un qualcosa in più tra D’Urso e La Rocca. Selvaggia Lucarelli ha mantenuto il suo stile critico, mentre Rossella Erra ha lanciato il gossip più succoso della serata: "C’è intesa e un’inaspettata complicità tra questi due. La fanno vedere qua in pista e non solo. C’è tanto da raccontare. Selvaggia mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale La Rocca. È di Barbara D’Urso", ha detto la giudice popolare.

Erra aveva già anticipato qualche giorno fa che il feeling tra la conduttrice napoletana e il ballerino si percepisce molto in pista, ma anche nei momenti più privati: "Io ho assistito, in un momento loro molto privato, al coinvolgimento di Pasquale nel rassicurare Barbara con delle bellissime parole"

Pasquale La Rocca ha una fidanzata?

Pasquale La Rocca, classe 1989 e originario di Napoli, è uno dei maestri di danza più amati di Ballando con le Stelle. Ha iniziato a ballare da bambino e vanta una carriera internazionale con cinque vittorie nei dance show: nel 2019 in Belgio con Julie Vermeire, nel 2020 e 2022 in Irlanda con Lottie Ryan e Nina Carberry, e in Italia nel 2022 con Luisella Costamagna e lo scorso anno con Wanda Nara.Sul fronte della vita privata, il ballerino rimane molto riservato: non ci sono conferme su una fidanzata e sui social condivide quasi esclusivamente contenuti legati al lavoro e al momento sembra essere totalmente concentrato sulla sua sfida a Ballando insieme a Barbara D’Urso.

Potrebbe interessarti anche

Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo

Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Barbara D'Urso - Pasquale La Rocca

Ballando con le Stelle, non solo Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: le ‘scommesse’ dei social sulle coppie che vedremo in pista

Con la conferma dei 12 concorrenti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci...
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca, chi è il maestro innamorato di Barbara D’Urso a Ballando: l’addio ‘rimangiato’ e le polemiche

Dopo aver annunciato lo stop nella scorsa edizione, il ballerino tornerà in pista al...
Barbara D'Urso

Barbara D’Urso a Ballando, subito show: la verità sul maxi-cachet e prima 'botta' a Selvaggia Lucarelli

L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avv...
Ballando con le Stelle anticipazioni 4 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera

La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina...
Barbara D'Urso su Mediaset Infinity con la fiction della discordia a Ballando

Barbara D'Urso su Mediaset Infinity con la fiction della discordia a Ballando

Momenti di "tensione" tra il giudice Canino e la conduttrice, corrente in coppia con...
Ballando con le Stelle anticipazioni 11 ottobre 2025

Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera

Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...
Matteo Addino e Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, Milly svela il nuovo ‘tribuno del popolo’: chi prende il posto di Simone Di Pasquale

Sarà Matteo Addino il nuovo commentatore a bordo pista al fianco di Rossella Erra e ...
Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Ballando con le Stelle, pagelle: (primo) trionfo di Barbara D'Urso (8), Convertini fa una gara a parte (7), Colombari ingenua (5)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 11 ottobre del dance show d...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca
Matteo Addino

Matteo Addino
Barbara D’Urso

Barbara D'Urso
Mary Segneri

Mary Segneri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963