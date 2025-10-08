Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso e Belen si ignorano nei corridoi ma qualcosa le accomuna: "Arrabiata" Il dance show del sabato sera di Milly Carlucci non è stata l'occasione per seppellire l'ascia di guerra tra la conduttrice e la showgirl

Sono sempre saporite le rivelazioni di Ballando Segreto, il format di RaiPlay che svela retroscena e curiosità inedite, dietro le quinte dello show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Nell’ultima puntata, fresca di uscita sulla piattaforma streaming Rai, il racconto è tornato a sabato 4 ottobre, una lunga serata di spettacolo, danza, scontri polemici e frecciatine, che ha visto anche l’intervento e la brillante esibizione dell’attesissima ballerina per una notte, Belen Rodriguez che, da brava argentina, ha regalato al pubblico un sensualissimo e spettacolare tango.

Belen e Barbara D’Urso: la pace non s’ha da fare

Se durante la diretta, Belen ha avuto un vivace scambio con Selvaggia Lucarelli, che le chiedeva di sbloccarla sui social da cui l’argentina l’aveva esclusa a causa di vecchie e gravi ruggini, non meno tensioni, negli anni più recenti, si sono registrate tra la showgirl argentina e la concorrente più attesa di quest’anno dello storico dance show di Rai Uno, ovvero Barbara D’Urso.

Le telecamere di Ballando Segreto hanno pizzicato le due non certo amiche, entrambe protagoniste della tv italiana, mentre si preparavano, a pochi metri l’una dall’altra alle loro esibizioni. Le due si sono ritrovate una non certo lontana dall’altra in uno spazio ristrettissimo. Eppure, nessuna interazione.

Un parallelismo però, è saltato all’occhio del pubblico più attento: la grande concentrazione con cui le due affrontavano la prova e si preparavano a scendere in pista, provando e riprovando, mettendo a punto ogni minimo dettaglio. Non solo prima del loro ballo davanti al pubblico dell’Auditorium Rai del Foro Italico, ma anche successivamente alla loro prova. Entrambe infatti sono rientrate dietro le quinte che non erano soddisfatte al 100% per le loro prestazioni. Entrambe, addirittura arrabbiate con se stesse per aver sbagliato qualcosa di impercettibile, che per loro però era essenziale.

Barbara D’Urso ha spiegato durante la chiacchierata al centro della nuova puntata di Ballando Segreto, di esseri molto arrabbiata con se stessa perché aveva sbagliato un passo, un solo passo!

"Il pezzo era difficilissimo, quando sono tornata a casa ero molto arrabbiata con me stessa perché ho sbagliato un passo. Non esiste, non si sbaglia un passo. – ha detto Barbara D’Urso – Perché abbiamo lavorato tantissimo. L’ho sempre fatto bene e poi li l’ho sbagliato, mi sono arrabbiata moltissimo". E anche l’argentina, nella puntata di lunedì 6 ottobre de La Volta Buona, all’inviato dietro le quinte del programma di Caterina Balivo aveva confessato di aver sbagliato qualcosa nella sua coreografia.

Una comune, microscopica, sbavatura che le ha avvicinate? Manco per niente perché se Belen, a fine puntata, ha deciso di sbloccare sui social Selvaggia Lucarelli, seppellendo con lei l’ascia di guerra, lo stesso miracolo non è avvenuto con Barbarella, con cui ci sono conti in sospeso dai tempi preistorici in cui la allora giovane showgirl si accompagnava a Fabrizio Corona e poi successivamente, quando l’attrito si è allargato ai fratelli di lei, Cecilia e Jeremiaz.

