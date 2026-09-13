Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ci sarà o no? Spunta il "piano segreto" di Milly Carlucci

RaiPlay

CONDIVIDI

Barbara d’Urso sarà la nuova giudice di Ballando con le Stelle? Il mistero sulla sua partecipazione alimenta l’attesa e c'è chi parla di un piano segreto di Milly Carlucci

È uno dei grandi interrogativi che accompagnano l’imminente ritorno di Ballando con le Stelle. Barbara d’Urso sarà davvero la nuova giudice del talent show del sabato sera di Rai1?

A poche settimane dall’esordio della nuova edizione, il nome della conduttrice continua a circolare con insistenza, tra indiscrezioni, ipotesi e soprattutto una crescente curiosità da parte del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ballando con le Stelle, ci si aspetta colpi di scena

Il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in onda il 3 ottobre e, mentre il cast dei concorrenti prende forma, l’attenzione si concentra in particolare sulla composizione della giuria. Il possibile ingresso di Barbara d’Urso avrebbe infatti un peso tutt’altro che marginale, soprattutto considerando il suo lungo rapporto con la televisione commerciale e il passato trascorso alla guida di numerosi programmi di Canale 5.

A rilanciare il tema è BubinoBlog, che si interroga sulla possibilità che la presenza della d’Urso venga svelata soltanto al momento della prima puntata, definendo "diabolico" il piano della Carlucci. Una strategia che, se confermata, trasformerebbe il dubbio sulla sua partecipazione in uno dei principali elementi di suspense della vigilia.

Barbara d’Urso e il possibile ritorno in Rai a Ballando

L’eventuale approdo a Ballando con le Stelle rappresenterebbe per Barbara d’Urso un passaggio significativo. La conduttrice è stata per anni uno dei volti più identificativi di Mediaset, arrivando nel 2019 a condurre contemporaneamente Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e Grande Fratello.

Oggi, l’ipotesi di un ruolo nella giuria di Ballando darebbe quindi inizio a una nuova fase della sua carriera e, soprattutto, sarebbe un ritorno al centro della scena televisiva generalista.

Il nodo, tuttavia, resta quello dell’accordo. Secondo le indiscrezioni riportate nelle ultime settimane, le trattative sarebbero state caratterizzate da continui sviluppi, con un’intesa che sembrava vicina e successivamente tornava in discussione. Non è dunque ancora chiaro se l’accordo economico sia stato definitivamente raggiunto e se la d’Urso abbia effettivamente firmato per entrare nella squadra di Milly Carlucci.

La suggestione più forte riguarda anche la composizione della giuria. Barbara d’Urso potrebbe infatti prendere il posto occupato per quasi un decennio da Selvaggia Lucarelli.

Milly Carlucci punta sull’effetto sorpresa?

A rendere ancora più interessante la vicenda è la strategia comunicativa che sembra accompagnare la nuova edizione. Il cast di Ballando con le Stelle è già al centro dell’attenzione e ogni nuovo nome contribuisce ad alimentare il dibattito sui social e sui media.

Tra i concorrenti annunciati figura anche Ornella Muti, che ha recentemente confermato la propria partecipazione al programma, mettendo fine alle indiscrezioni sulla sua presenza. La stessa vicenda ha coinvolto anche la figlia Naike Rivelli, che nelle scorse settimane aveva più volte interrogato pubblicamente la madre sulla partecipazione allo show.

Il caso Barbara d’Urso, invece, resta avvolto dall’incertezza. Ed è proprio questa incertezza a poter diventare, paradossalmente, uno degli strumenti più efficaci per alimentare l’attesa.

Potrebbe interessarti anche