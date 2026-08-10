Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle, arriva la conferma ufficiale: "Ci vediamo lì". Gli altri nomi da annunciare Dopo settimane di indiscrezioni, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pronta a scendere in pista. E intanto prende forma il resto del cast.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il cast di Ballando con le Stelle 2026 comincia finalmente a delinearsi e, dopo le anticipazioni delle ultime settimane, arriva una conferma che era particolarmente attesa: Aurora Ramazzotti sarà una delle concorrenti della nuova edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del programma, con un video costruito in maniera ironica che gioca proprio sulle presunte difficoltà della ventinovenne davanti alla prospettiva di affrontare una gara di ballo.

Ballando con le Stelle: il "colloquio" di Aurora Ramazzotti la conferma nel cast

Per ufficializzare la sua partecipazione, Aurora Ramazzotti è stata protagonista di un vero e proprio colloquio di lavoro decisamente fuori dagli schemi. Seduta davanti a un esaminatore misterioso, la conduttrice e influencer ha risposto alle domande mettendo immediatamente in campo la sua consueta ironia, senza cercare di nascondere le proprie possibili difficoltà sulla pista.

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Alla domanda relativa a un suo difetto, Aurora ha ammesso di essere "un po’ scoordinata", arrivando persino a sottolineare la risposta con un gesto poco convenzionale. Ancora più diretta la replica quando le viene chiesto se sappia ballare: "Assolutamente no". Sul ritmo, invece, la risposta è stata "occasionalmente", mentre l’ipotesi di uscire dalla propria comfort zone e di sottoporsi alle critiche della giuria sembra provocarle una reazione altrettanto divertita.

Il paradosso è proprio questo: quello che sulla carta sembrerebbe un colloquio completamente fallimentare si trasforma invece nella sua ammissione ufficiale al programma. "Perfetto, benvenuta a Ballando con le stelle", è infatti la frase con cui arriva il verdetto finale. Aurora, prima di congedarsi, sfodera poi una serie di accenti e conclude con: "Thank you so much for supporting me, ci vediamo lì". Il video è accompagnato dalla frase: "Le mie 27 personalità in un minuto".

Una sfida tutta da scoprire per Aurora Ramazzotti

Per Aurora si tratta di una nuova occasione televisiva importante, soprattutto perché Ballando con le Stelle la porterà in un contesto molto diverso da quelli affrontati finora. Dopo il passo a due danzato alle nozze con Goffredo Cerza, ora dovrà misurarsi con vere coreografie, allenamenti e giudizi in diretta, cercando di trasformare la dichiarata scoordinazione in una qualità sufficiente per affrontare la competizione. La sua è inoltre la seconda partecipazione ufficialmente annunciata per l’edizione 2026, dopo quella di Alessandro Matri. Il resto del cast, invece, resta ancora in parte avvolto dalle indiscrezioni.

Gli altri nomi anticipati da Chi

A fare il punto sui possibili concorrenti è stato Candela nella rubrica "C’è chi dice che" del settimanale Chi. Si tratta di nomi considerati molto vicini alla partecipazione, ma che, a differenza di Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, non risultano ancora ufficializzati dal programma. Tra i protagonisti indicati figurano:

Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la notizia;

L’attore e conduttore Riccardo Rossi;

Il cantautore Eugenio Finardi;

L’attrice Anna Safroncik;

Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti;

Alberto Ravagnani

Il cast, dunque, sembra ormai vicino alla definizione, ma sarà necessario attendere gli annunci di Milly Carlucci e della produzione per distinguere definitivamente le anticipazioni dalle conferme.

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