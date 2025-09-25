Ballando con le Stelle, arriva Belen: il colpaccio di Milly Carlucci (che frenerà De Martino) La conduttrice ha annunciato in conferenza stampa il ritorno dell'argentina sulla rete ammiraglia Rai. La showgirl debutterà come "Ballerina per una notte". Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’annuncio di Milly Carlucci coglie tutti di sorpresa. Belen Rodriguez sarà ospite di Ballando con le stelle, nella seconda serata di questa nuova stagione. La conduttrice lo ha reso noto durante la conferenza stampa di presentazione dello show, che debutterà ufficialmente sabato 27 settembre. E oltre a Belen, i nomi di punta attesi nel programma sono tantissimi: da Barbara D’Urso alla speaker Andrea Delogu, passando per Nancy Brilli e Francesca Fialdini. Mentre la messa in onda dello show, purtroppo, rischia di mettere ancora di più nei guai Stefano De Martino. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Ballando con le Stelle, l’arrivo di Belen e il colpaccio di Milly Carlucci

L’argentina più famosa d’Italia è pronta a scendere in pista, in tutti i sensi, nel dance show Rai che debutterà sabato 27 settembre. A Ballando con le Stelle, infatti, Belen Rodriguez sarà ufficialmente ospite nella serata del 4 ottobre (quindi la seconda puntata della stagione), come ha annunciato con una punta di soddisfazione la stessa Milly Carlucci.

"Sarà ballerina per una notte", ha detto la conduttrice oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show. Un ritorno attesissimo, quello di Belen, che mancava dalle reti Rai da parecchio tempo. Certo, il pubblico non avrà il piacere di vederla gareggiare per tutta la durata del programma, ma anche una fugace apparizione potrà bastare.

Lo smacco di Milly a De Martino e il nuovo inizio di Belen

E l’ospitata a Ballando sarà solo l’inizio per Belen. Molto presto, infatti, la showgirl sarà protagonista con un nuovo programma su Radio 2, "Matti da legare", al fianco di Barty Colucci, Vincenzo de Lucia e Mario Benedetto. Mentre sul fronte personale, continua il momento d’oro dell’argentina, che dopo aver fatto pace con la sorella Cecilia – lo dimostrano le foto social dell’ultimo compleanno – sembra aver ritrovato il sorriso anche in amore. Al momento, Belen starebbe frequentando il giovane architetto Stefano Belingardi Clusoni, conosciuto quest’estate in Sardegna.

Stona un po’, tuttavia, il recente incidente che sarebbe avvenuto con i paparazzi. A quanto pare Belen, in zona Garibaldi a Milano con la figlia Luna Marì, avrebbe sbottato contro i fotografi che la seguivano: "Basta, sono stanca. Andate via e state lontani da me e dalla mia bambina!". Secondo il settimanale Oggi, quella dell’argentina sarebbe stata una "rabbia improvvisa e incontenibile". Ma a parte questo, tutto nella vita di Belen sembra andare per il verso giusto.

Chi invece non se la passa benissimo è l’ex della Rodriguez, Stefano De Martino. Il ballerino è alle prese con un confronto da incubo con La Ruota della Fortuna, sistematicamente davanti negli ascolti rispetto al suo Affari Tuoi. E adesso ci si metterà anche Milly Carlucci, dato che al sabato sera Ballando inizierà direttamente dopo il Tg 1, tagliando fuori il gioco dei pacchi in una serata chiave. Ma non tutto è perduto, ovviamente. De Martino ha ancora margine per riprendersi lo scettro del pre-serale. E se Striscia la Notizia dovesse tornare presto, al posto della Ruota, le chance di ricominciare a brillare saranno ancora di più.

