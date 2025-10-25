Ballando con le Stelle arranca, i motivi dietro la crisi dello show: cosa c'entra Tu Si Que Vales
Il dancing show non riesce a decollare e rispetto allo scorso anno i numeri degli ascolti sono in calo: è la fine di Milly Carlucci?
La nuova edizione di Ballando con le Stelle, 20esima, è sotto la lente d’ingrandimento per gli ascolti registrati finora. Se da un lato lo show di Milly Carlucci su Rai 1 continua a vantare una solida tradizione e un format consolidato, dall’altro i numeri segnalano una battuta d’arresto rispetto al passato e un confronto sempre più sfidante con il rivale diretto Tú Sí Que Vales su Canale 5.
In uno degli ultimi sabati, ad esempio, lo scontro ha avuto esito netto: Tú Sí Que Vales ha ottenuto 3,933 milioni di spettatori con il 26,8 % di share, mentre Ballando con le Stelle si è fermato a 3,092 milioni e al 25,7 % di share. Il debutto di quest’anno, inoltre, è indicativo del trend: il primo appuntamento di Ballando ha raccolto 2,994 milioni di spettatori con una share del 23 % — un risultato significativamente più basso rispetto a quanto ottenuto nella stagione precedente.
Insomma, Ballando parte da livelli inferiori rispetto allo scorso anno e ha difficoltà a recuperare terreno contro un rivale potente. Ma Perché? Dietro questi numeri non c’è un’unica causa: dalla concorrenza più agguerrita e il format è più moderno di TSQV, alla stanchezza per un format che va avanti da anni e che spesso si spinge molto oltre la mezzanotte . Ma il dancing show non è affatto "morto"; i numeri restano elevati, la platea fedele è presente, eppure qualcosa non sta funzionando. Tutti i dettagli nel Video!
