Ballando con le Stelle, "Aria d’inferno” dietro le quinte tra i concorrenti: "Vogliono vincere, soprattutto le donne" Dietro i sorrisi e le prove di danza si nasconde un clima rovente: tra rivalità, richieste “particolari” e qualche frecciata, il backstage di Ballando si infiamma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Le prove serrate, i riflettori sempre accesi e un cast pieno di personalità forti: gli ingredienti perfetti per far salire la tensione. A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, si rincorrono voci su un clima tutt’altro che sereno nel backstage del programma condotto da Milly Carlucci. A parlarne, con dovizia di particolari e una punta di ironia, è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che nella sua rubrica su MowMag ha descritto un dietro le quinte tutt’altro che disteso.

Ballando con le stelle: "Aria d’inferno" nel backstage

"Aria d’inferno a Ballando. Partito il carrozzone di Ballando con le Stelle, ho fatto una battuta a Milly Carlucci e al suo autore di riferimento, Giancarlo De Andreis, che credevo fosse presa a ridere; invece, dai loro volti ho potuto capire che c’era un certo imbarazzo. E quando io avverto un certo imbarazzo, vuol dire che ci ho preso", ha raccontato Alessi. Un racconto che lascia intendere quanto la situazione, dietro la patina scintillante dello show, possa essere più accesa del previsto. Secondo il giornalista, una fonte interna avrebbe confermato che la tensione nel cast è reale e palpabile, con concorrenti pronti a tutto pur di emergere. "Ho consigliato loro di comprarsi un elmetto e un giubbetto antiproiettile. La risposta non è stata delle più felici", infatti la produzione ha smentito categoricamente, sostenendo che "C’è un’aria serena". Ma la percezione di chi lavora dietro le quinte sembra raccontare un’altra storia.

Le smentite di Marcella Bella

Nella bufera è finita anche Marcella Bella, che avrebbe, secondo alcune indiscrezioni, avanzato richieste "fuori dal comune", come quella di avere un camerino separato dagli altri concorrenti VIP. La cantante, però, ha voluto chiarire tutto senza mezzi termini: "Sono stufa, queste sono tutte falsità. Non ho mai chiesto una cosa simile. Sono cattiverie, non ho mai chiesto nulla alla produzione del programma". Una smentita netta, che però non basta a fermare il chiacchiericcio. Il carattere vulcanico della Bella, unito a quello di altre concorrenti dal temperamento forte, sembrerebbe alimentare la sensazione di un clima incandescente.

Un cast esplosivo

Alessi ha descritto quello di quest’anno come un cast "Spumeggiante e peperino", con personalità che difficilmente restano in secondo piano. "Se serve un po’ di pepe, ci pensa Nancy Brilli", ha scritto, ricordando come l’attrice sia nota per la sua schiettezza e per alcuni aneddoti diventati ormai leggendari. Non mancano poi le osservazioni su Martina Colombari, definita una concorrente determinata fino all’eccesso: "È una di quelle che, se fanno una cosa, la vogliono fare bene. Ne sa qualcosa il suo istruttore di ballo, che appena può vorrebbe andare a casa, ma lei insiste per continuare gli allenamenti con un pensiero fisso: ‘Voglio vincere’. Martina ha già rimproverato pubblicamente i suoi compagni che scherzano troppo: ‘Siamo qui per studiare, non siamo certo all’asilo’. Simpatia portami via".

Tensione o semplice competizione?

Che si tratti di vere tensioni o solo della normale adrenalina pre-gara è difficile dirlo. Ma una cosa è certa: la ventesima edizione di Ballando con le Stelle promette scintille. I nomi in gioco, l’esperienza della conduttrice e la voglia di primeggiare dei concorrenti lasciano intendere che, dietro ai sorrisi e alle pacche sulle spalle, si nasconda una rivalità più accesa del previsto.

