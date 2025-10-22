Ballando con le stelle, "Andrea Delogu e Nikita Perotti fanno coppia": arriva il commento della conduttrice Tra passi di danza e sorrisi ironici, la conduttrice risponde alle voci di un flirt con Nikita Perotti, placando l'interesse di tutti i fan di Ballando con le stelle.

La conduttrice, tornata protagonista sul palco di Ballando con le Stelle, finisce nel mirino del gossip per l’intesa con il suo maestro di ballo. Ma la reazione di Andrea Delogu spiazza tutti e mostra, ancora una volta, la sua capacità di sdrammatizzare anche le situazioni più chiacchierate.

Ballando con le stelle: l’intesa di Delogu e Nikita fa discutere

Da qualche settimana il nome di Andrea Delogu è tornato a far parlare, e non solo per le sue performance a Ballando con le Stelle. Accanto a lei c’è Nikita Perotti, ballerino e coreografo con cui ha costruito un affiatamento evidente, dentro e fuori la pista. Un’intesa che ha acceso la curiosità del pubblico e alimentato voci su una presunta relazione nata tra un passo e l’altro del programma di Rai 1. Ad accendere ulteriormente i riflettori ci ha pensato Beppe Convertini, che ospite de La Volta Buona ha commentato con sicurezza la loro sintonia, lasciando intendere che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più. Anche Rossella Erra, volto fisso della trasmissione, ha sottolineato come la loro complicità sembri andare oltre la normale collaborazione artistica. Ovviamente hanno cominciato a diffondersi velocemente voci a riguardo, a cominciare da Adnkronos.

La risposta social di Andrea Delogu

Piuttosto che alimentare le voci, Andrea Delogu ha scelto di rispondere con ironia. Su X ha pubblicato un selfie dal tono divertito, accompagnato dal link di un articolo che parlava del presunto flirt. Nessun commento, nessuna smentita: solo un’espressione che dice tutto, tra stupore e divertimento. Un modo leggero e intelligente per disinnescare la curiosità del pubblico e ricordare che, a volte, la realtà è molto più semplice di come la si racconta. Delogu, del resto, aveva già ammesso che le battute e le insinuazioni sul suo rapporto con Nikita l’avevano messa in difficoltà all’inizio del percorso: essere una coppia sul palco non è sempre facile.

Il fantasma dell’ex e le nuove voci

A complicare ulteriormente le cose c’è il recente passato sentimentale della conduttrice. Dopo la fine della lunga relazione con Luigi Bruno, con cui aveva condiviso quattro anni, Andrea aveva confessato di aver vissuto la separazione con dolore. Eppure, nelle scorse settimane, alcune immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna l’hanno mostrata nuovamente accanto al suo ex, in atteggiamenti sereni e complicità ritrovata. Non è quindi escluso che la stessa Delogu abbia deciso di sdrammatizzare le voci su Nikita proprio per allontanare l’attenzione da una situazione privata più delicata. Resta il fatto che, per ora, non c’è alcuna conferma di un nuovo amore, solo supposizioni

