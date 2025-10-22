Ballando con le stelle, "Andrea Delogu e Nikita Perotti fanno coppia": arriva il commento della conduttrice
Tra passi di danza e sorrisi ironici, la conduttrice risponde alle voci di un flirt con Nikita Perotti, placando l'interesse di tutti i fan di Ballando con le stelle.
La conduttrice, tornata protagonista sul palco di Ballando con le Stelle, finisce nel mirino del gossip per l’intesa con il suo maestro di ballo. Ma la reazione di Andrea Delogu spiazza tutti e mostra, ancora una volta, la sua capacità di sdrammatizzare anche le situazioni più chiacchierate.
Ballando con le stelle: l’intesa di Delogu e Nikita fa discutere
Da qualche settimana il nome di Andrea Delogu è tornato a far parlare, e non solo per le sue performance a Ballando con le Stelle. Accanto a lei c’è Nikita Perotti, ballerino e coreografo con cui ha costruito un affiatamento evidente, dentro e fuori la pista. Un’intesa che ha acceso la curiosità del pubblico e alimentato voci su una presunta relazione nata tra un passo e l’altro del programma di Rai 1. Ad accendere ulteriormente i riflettori ci ha pensato Beppe Convertini, che ospite de La Volta Buona ha commentato con sicurezza la loro sintonia, lasciando intendere che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più. Anche Rossella Erra, volto fisso della trasmissione, ha sottolineato come la loro complicità sembri andare oltre la normale collaborazione artistica. Ovviamente hanno cominciato a diffondersi velocemente voci a riguardo, a cominciare da Adnkronos.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La risposta social di Andrea Delogu
Piuttosto che alimentare le voci, Andrea Delogu ha scelto di rispondere con ironia. Su X ha pubblicato un selfie dal tono divertito, accompagnato dal link di un articolo che parlava del presunto flirt. Nessun commento, nessuna smentita: solo un’espressione che dice tutto, tra stupore e divertimento. Un modo leggero e intelligente per disinnescare la curiosità del pubblico e ricordare che, a volte, la realtà è molto più semplice di come la si racconta. Delogu, del resto, aveva già ammesso che le battute e le insinuazioni sul suo rapporto con Nikita l’avevano messa in difficoltà all’inizio del percorso: essere una coppia sul palco non è sempre facile.
Il fantasma dell’ex e le nuove voci
A complicare ulteriormente le cose c’è il recente passato sentimentale della conduttrice. Dopo la fine della lunga relazione con Luigi Bruno, con cui aveva condiviso quattro anni, Andrea aveva confessato di aver vissuto la separazione con dolore. Eppure, nelle scorse settimane, alcune immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna l’hanno mostrata nuovamente accanto al suo ex, in atteggiamenti sereni e complicità ritrovata. Non è quindi escluso che la stessa Delogu abbia deciso di sdrammatizzare le voci su Nikita proprio per allontanare l’attenzione da una situazione privata più delicata. Resta il fatto che, per ora, non c’è alcuna conferma di un nuovo amore, solo supposizioni
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le stelle, mistero Andrea Delogu: perché non ballerà con più Pernice
Stando a recenti indiscrezioni, la conduttrice avrebbe dovuto fare coppia con il bal...
Ballando con le Stelle, pagelle: Delogu a pezzi (8), la promessa di Barbara D'Urso (6,5), Lucarelli cinica sul lutto di Nancy Brilli (5)
Promossi e bocciati, top e flop della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025...
Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera
La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina...
Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera
Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...
Ballando Con Le Stelle 2025 si allunga, cambia il numero di puntate e spunta una novità incredibile
La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle debutta il 27 settembre 2025: 13 puntate...
Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni
Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo
Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Ballando con le Stelle, svelate le coppie: Andrea Delogu e Simone Di Pasquale i ‘delusi’, D’Urso e Belli esultano
Gli abbinamenti sarebbero già stati decisi da Milly Carlucci, che a breve passerà ag...