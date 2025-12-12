Ballando con le stelle, Andrea Delogu rompe il silenzio su Nikita Perotti: la dichiarazione non lascia dubbi Andrea Delogu svela il legame speciale con Nikita Perotti a Ballando: un rapporto intenso e autentico che va oltre le etichette e le definizioni social.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Non si fa che parlare di altro da diverse settimane: la vicinanza tra Andrea Delogu e Nikita Perotti sta mandando in tilt non solo il gossip ma anche i fan di Ballando Con Le Stelle, dove i due fanno coppia. Proprio nelle scorse ore, La conduttrice ha pubblicato su Instagram un carosello, chiarendo che il legame con il collega non si può ridurre a una parola e che continuerà oltre il programma televisivo. Di seguito, i dettagli.

Ballando, la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita Perotti

Andrea Delogu, nelle scorse ore, ha chiarito i suoi presunti sentimenti per Nikita Perotti, proprio alla vigilia della semifinale di Ballando Con Le Stelle. La conduttrice spiega di non voler usare parole specifiche per definire il loro rapporto per lasciare spazio all’autenticità e non alla banalità: "Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita é, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre". Delogu racconta l’inizio del loro rapporto, nato per caso: "Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi é meno giovane. È arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo ‘di lavoro‘".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conduttrice lo descrive così: "Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all’ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, (che non scriverò qui, fan di NKP, voi lo amate anche per la sua riservatezza lo so) e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già ‘di tutti’, perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia". Il legame tra loro è diventato ancora più profondo dopo la tragica perdita del fratello di Andrea: "Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del ‘un legame costruito‘".

Delogu e il rapporto con Nikita: "E’ un legame vero"

Il post continua con Delogu che parla del loro rapporto: "È un legame vero, vivo – di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando". Il carosello si chiude, poi, con una piccola anticipazione sulla prossima esibizione a Ballando: "Verrà da me per pranzare e mi dirà ‘Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo’ e io riderò, di nuovo. A sabato bellezze faremo un modern e volerò".

Potrebbe interessarti anche