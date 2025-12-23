Ballando con le stelle, Andrea Delogu svela: "La finale con Fialdini era pari merito, ecco perché ho vinto io" Ospite a La Vita in Diretta, la vincitrice Andrea Delogu racconta l’amicizia con Francesca Fialdini e svela un retroscena: “Tutte e due avevamo paura”

Ballando con le stelle continua a far parlare anche fuori dalla pista. Nel corso della puntata di ieri de La Vita in diretta, Alberto Matano ha dedicato ampio spazio al dance show di Rai Uno, collegandosi con la vincitrice Andrea Delogu. Un intervento intenso, durante il quale la conduttrice ha condiviso retroscena inediti sul suo percorso, sul legame con Francesca Fialdini e su un’edizione segnata anche da un dramma personale. Durante la partecipazione al dance show di Rai 1, infatti, Delogu ha affrontato la dolorosa perdita del fratello Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale: una tragedia che l’ha portata a fermarsi per una settimana prima di trovare la forza di tornare in gara, fino alla vittoria.

Andrea Delogu, il retroscena su Francesca Fialdini prima di Ballando con le stelle

Nella chiacchierata con Matano, Andrea Delogu ha raccontato come il rapporto con Francesca Fialdini affondi le radici ben prima dell’esperienza televisiva a Ballando con le stelle. Le due, corteggiate da diversi anni da Milly Carlucci, avevano inizialmente condiviso dubbi e timori legati alla partecipazione a un programma che mette a dura prova i concorrenti: "Con Francesca siamo amiche e ci sosteniamo da tanto tempo… Noi due anni fa c’eravamo incontrate in un bar e tutte e due avevamo paura di fare Ballando con le stelle perchè c’erano state fatte delle richieste…Entrambe erava convinte di non essere in grado di farcela…"

Col tempo, però, entrambe hanno deciso di cedere alla corte di Milly Carlucci e di accettare la sfida nella stessa edizione. Proprio nei giorni più difficili per Delogu, segnati dal grave lutto familiare, la presenza della Fialdini si è rivelata fondamentale, pur nel massimo rispetto dei suoi spazi:

"Quando c’è stato un momento in cui io mi sono fermata lei mi ha scritto perché non voleva disturbarmi mi ha detto ‘Torna, io ci sono…Sono qua per te…’"

Ballando con le stelle: la finale, l’infortunio e il racconto della vittoria

L’intesa tra le conduttrici di La Porta Magica e Da Noi a Ruota Libera si è rafforzata anche quando i ruoli si sono invertiti. A fine novembre, infatti, Francesca Fialdini si è ritirata momentaneamente dallo show in seguito a un serio infortuio. Un evento che ha scosso profondamente Andrea Delogu, che ha ammesso di aver vissuto quel momento con grande apprensione: "Quando lei si è fermata e ha pensato di lasciare per me è stato uno choc…Ho detto no perchè abbiamo detto che dovevamo farlo insieme e dovevamo arrivarci insieme alla fine…". Successivamente, Francesca Fialdini è rientrata in gioco grazie al ripescaggio della terzultima puntata ed è arrivata a giocarsi la vittoria di Ballando con le stelle propro con la Delogu, nel testa a testa decisivo al termine della finalissima di sabato scorso.

Andrea ha ricordato con emozione l’arrivo in finale proprio contro la sua amica, sottolineando quanto l’esito sia stato equilibrato e influenzato dal sostegno del pubblico. Lei e la Fialdini erano considerate, fin dall’inizio del programa, tra le principali favorite alla vittoria di questa edizione, insieme a Barbara D’Urso, che ha poi chiuso la gara al terzo posto: "Tra noi c’è stato uno scarto di poco… Ci hanno salvato le persone che ci seguono sul web… Sui social mi conoscono da più tempo perchè lì uso da tantissimo…Era veramente un pari merito essere lì e essere felici…Per quello che è successo è stato un grande regalo…"

In chiusura di collegamento, Andrea Delogu ha infine annunciato una novità professionale, rivelando che Nikita Perotti entrerà nel cast fisso del suo programma La porta magica, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’intensa avventura a Ballando con le stelle. Tra la conduttrice e il maestro che l’ha accompagnata nei tre mesi del dance show è nato un rapporto solido e profondo, tanto che molti hanno parlato di un possibile flirt ‘ segreto’. Entrambi, tuttavia, hanno chiarito a più riprese di essere solo amici per la pelle.

