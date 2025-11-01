Andrea Delogu salta Ballando con le stelle, il gesto di Nikita Perotti commuove tutti La conduttrice probabilmente salterà la puntata di Ballando con le stelle di stasera dopo la morte del fratello: il sostegno di Nikita Perotti e degli amici dopo la morte del fratello.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Andrea Delogu e la sua famiglia sono distrutti dal dolore dopo la perdita di Evan, fratello della conduttrice morto ad appena 18 anni in un incidente stradale a Bellaria-Igea Marina. Nonostante non sia arrivato un annuncio ufficiale, Andrea molto probabilmente non sarà presente alla prossima puntata di Ballando Con Le Stelle, e i fan sono in attesa di capire quando tornerà in pista. Tra messaggi di affetto e solidarietà, c’è però chi le è stato vicino in modo speciale, con gesti che hanno emozionato profondamente la diretta interessata, come quello di Nikita Perotti.

Ballando Con Le Stelle, Andrea Delogu assente: il gesto di Nikita Perotti lascia senza parole

Dopo la tragica morte del fratello Evan, a soli 18 anni, Andrea Delogu non parteciperà alla puntata di Ballando con le Stelle di stasera, sabato 1 novembre. I funerali si sono svolti ieri, venerdì 31 ottobre, dopo l’incidente in moto che ha causato la sua morte. Il rientro di Andrea nello show potebbe avvenire la prossima settimana, ma la decisione finale spetta solo a lei e a ciò che si sentirà di fare, data l’estrema delicatezza della situazione. Milly Carlucci, parlando del lutto di Delogu, ha detto: "Noi siamo come i circensi, come i teatranti, è la crudeltà del nostro mestiere: dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e speranza". Andrea Delogu ha ricevuto davvero tanto affetto sui social, e tra le persone più vicine ci sono il suo partner di Ballando con le Stelle, Nikita Perotti, presente al funerale, e l’amica di sempre Ema Stockholma, gesti che hanno profondamente emozionato la conduttrice.

Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello: "E’ un momento devastante"

La morte del suo giovanissimo fratello, è stata davvero una batosta enorme per Andrea Delogu, la quale ha ricevuto la notizia poco dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La conduttrice si è subito recata a Bellaria, dove viveva anche Evan. Intercettata da Repubblica, ha mostrato tutto il suo dolore e ha detto: "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla". Evan era molto legato alla sorella e presto avrebbe vissuto con lei a Roma. Il padre Walter Delogu ha raccontato: "Andrea gli aveva già trovato contatti con alcuni chef, anche a New York, per uno stage. In estate aveva lavorato al bagno 75 di Rimini senza fermarsi un giorno, voleva mettere da parte i soldi per la moto. Non ci ha mai chiesto un euro. […] Andrea lo amava come un figlio. Gli aveva preparato una cameretta a Roma e gli diceva spesso che le sarebbe piaciuto vederlo studiare lì. Lui era un ragazzo umile, ma con una grande personalità. Non voleva essere ‘il fratello di Andrea Delogu’, ma solo Evan. E ne andava fiero".

