Ballando con le Stelle, allarme Pernice: grave infortunio alla spalla. Fialdini sempre più in bilico

Nel dietro le quinte del programma, il ballerino ha ammesso di essersi fatto male durante l'ultima puntata. Ma la coppia resta ottimista sul proprio futuro nella competizione.

Dietro la vetrina scintillante di Ballando con le Stelle si sta consumando un dramma. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, tra i concorrenti più attesi di questa edizione, sono alle prese con un doppio infortunio che potrebbe rivelarsi fatale per le loro chance di vittoria. Non solo la conduttrice si è fatta male al piede, ma anche il ballerino – come è emerso di recente nel dietro le quinte dello show – avrebbe avuto un problema serio alla spalla durante l’esibizione di sabato scorso. La fortuna, insomma, sembra essersi accanita decisamente contro il duo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ballando, l’infortunio di Pernice mette nei guai Francesca Fialdini

La scorsa puntata ha segnato una delle performance più travagliate della stagione. Francesca Fialdini, già alle prese con un doloroso problema al piede, ha deciso di salire sul palco e di affrontare l’episodio di Ballando in bilico su una gamba sola. I giudici l’hanno premiata consegnandole la vittoria, ma pare che il problema sia tutt’altro che risolto. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice, nel corso di una nuova puntata di Ballando segreto, il format di RaiPlay che mostra il dietro le quinte del talent.

"Il miglioramento lo sento", ha spiegato la concorrente, "ma non c’è ancora il tocco a terra. Non è solo una cosa mentale, ho provato con il tutore a poggiare il piede, ma se lo stringo nel solito punto non ce la faccio…Vediamo cosa ci dicono. Abbiamo fatto una cosa troppo bella, l’aspettativa si è alzata ancora di più". Ma il vero momento critico è arrivato quando Milly Carlucci si è rivolta al compagno di Francesca, Giovanni Pernice. "Ma mi hanno detto che ti è uscita la spalla?", ha chiesto la conduttrice con fare inquisitorio.

A questo punto, la Fialdini è caduta letteralmente dalle nuvole: "Ti è uscita a causa mia? Per quale presa? Durante la puntata?".

Le rassicurazioni di Giovanni Pernice a Milly Carlucci

Si è capito allora che il ballerino aveva preferito nascondere l’infortunio a Francesca, per non farla preoccupare più del dovuto. "Ora si preoccupa a fare le cose. Ho ballato con la spalla fuori, ma è normale, funziona", ha detto tranquillamente Giovanni Pernice. "Poi ho fatto un movimento ed è rientrata. Non ti preoccupare, è tutto risolto". La conduttrice è parsa vagamente rassicurata dalle parole del suo compagno di ballo, e ha quindi concluso con un messaggio speranzoso: "Siamo messi benissimo, siamo una coppia inossidabile. The show must go on, ma valutiamo la situazione". Resta da vedere, adesso, se entrambi i componenti della coppia saranno in grado di scendere in pista nella puntata di sabato prossimo.

