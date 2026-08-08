Ballando con le stelle, è ufficiale Alessandro Matri scende in posta: “Abbiate pazienza”. Il ruolo di Federica Nargi
L’ex calciatore è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: l’annuncio arriva sui social di Ballando, mentre crescono le indiscrezioni sul resto del cast e sulla nuova giuria.
Il conto alla rovescia per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026 è ufficialmente iniziato. A rompere il ghiaccio sul cast è Alessandro Matri, primo concorrente annunciato per la 21ª edizione dello show condotto da Milly Carlucci. L’ex calciatore è pronto a lasciare, almeno per qualche settimana, il terreno di gioco per cimentarsi con una sfida completamente diversa: quella della pista da ballo.
Ballando con le stelle, Matri primo concorrente ufficiale: "Quest’anno ci sono cascato io"
L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del programma, con un video ironico che mostra Matri alle prese con i primi passi di danza. A dargli qualche consiglio è Federica Nargi, sua compagna e volto già noto al pubblico di Ballando con le Stelle, dove nel 2024 aveva conquistato il terzo posto.
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Nel filmato Matri si mette alla prova con entusiasmo, ma anche con qualche inevitabile difficoltà. Ed è proprio con ironia che annuncia la sua partecipazione: "Ragazzi, quest’anno ci sono cascato io". Poi, rivolgendosi idealmente al pubblico, aggiunge: "Abbiate pazienza almeno voi".
Per Matri si tratta di una nuova esperienza nel mondo dello spettacolo dopo una lunga carriera nel calcio. Nato nel 1984, l’ex attaccante ha vestito, tra le altre, le maglie di Cagliari, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Sassuolo, prima di concludere la carriera da calciatore. Oggi Matri è impegnato in nuove attività professionali legate al mondo dello sport e dei media. Al suo fianco c’è Federica Nargi, con la quale forma una coppia da circa vent’anni e con cui ha costruito una famiglia. Proprio Nargi, forte della propria esperienza sulla pista di Ballando, sembra destinata a essere una preziosa consigliera per questa nuova avventura.
Ballando 2026, gli altri nomi e le indiscrezioni sulla giuria
Se Matri è il primo nome ufficiale, il resto del cast di Ballando con le stelle resta ancora in attesa di conferme. Le anticipazioni indicano tra i possibili concorrenti Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Anna Safroncik, Simone Susinna e Alberto Ravagnani. Tra i nomi circolati c’è anche quello di Francesca Fialdini, che potrebbe tornare dopo il secondo posto conquistato nell’edizione 2025.
Novità importanti potrebbero riguardare anche la giuria. Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni vengono indicati tra i confermati, mentre Barbara D’Urso e Alberto Matano sono accostati a un possibile nuovo ruolo al tavolo dei giudici dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, che nella prossima stagione televisiva condurrà L’Isola dei Famosi su Canale 5. Tra le indiscrezioni è comparso anche il nome di Lucio Presta. Per ora, però, l’unica certezza è Alessandro Matri. Il resto del cast dovrà attendere gli annunci ufficiali di Milly Carlucci.
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