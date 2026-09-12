Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli: “Dopo due aborti ho paura”. La confessione sulla gravidanza: “Se non lo sento per mezz’ora..." La maestra di Ballando con le Stelle racconta l’ansia per la gravidanza, dopo due aborti e la perdita della madre. Poi parla delle sue paure che non vanno via.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Alessandra Tripoli questa gravidanza porta con sé una gioia profonda, ma anche paure difficili da mettere a tacere. La ballerina e volto storico di Ballando Con Le Stelle, che ha scelto di raccontare senza giri di parole questo momento ai suoi follower, sta vivendo l’attesa del figlio tra emozioni contrastanti e il ricordo di esperienze che hanno lasciato ferite ancora aperte. Dopo le perdite affrontate negli anni scorsi, ogni segnale del bambino diventa così un motivo per sorridere, ma anche per cercare rassicurazioni. Di seguito, tutti i dettagli.

Alessandra Tripoli, la dolce attesa dopo due aborti

La felicità per l’arrivo di un figlio si accompagna, per Alessandra Tripoli, a emozioni molto più complesse. La ballerina è in attesa di un maschietto, ma le esperienze dolorose del passato rendono questa gravidanza particolarmente delicata. Dopo due aborti e la perdita della madre Ninfa Leone, avvenuta nel 2023, Tripoli sta cercando di vivere ogni fase della gestazione senza lasciarsi sopraffare dall’ansia. A raccontare il suo stato d’animo è stata la stessa ballerina attraverso i social. "Pensavo di aver preso questa gravidanza con un po’ più di filosofia", ha ammesso, spiegando quanto le esperienze precedenti continuino a influenzare il suo modo di vivere l’attesa. "Per mia discolpa devo dire che su quattro gravidanze ho avuto due aborti, quindi la paura ci sta".

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Nonostante le preoccupazioni, Alessandra prova a ricordarsi che questa esperienza va assaporata fino in fondo: "Vorrei anche ricordarmi tra le mille paure che questa è l’ultima volta nella quale sarò in gravidanza, che devo godermi ogni attimo". L’ansia si manifesta soprattutto nella quotidianità. I movimenti del bambino diventano per Tripoli una sorta di rassicurazione e, quando non li avverte per qualche tempo, cerca subito di sentirlo: "Se non lo sento per una mezz’oretta mi fermo e aspetto un calcetto. Poveretto, non gli do neanche l’opportunità di dormire a sta creatura".

Alessandra Tripoli e il ricordo della madre

A rendere ancora più emotivo questo periodo è stato anche il matrimonio del fratello Giuseppe. Alessandra ha condiviso alcune immagini della cerimonia, parlando del legame con il fratello e della dolorosa assenza della madre. Un’assenza che, soprattutto nei momenti più importanti della famiglia, continua a farsi sentire. Il dolore, però, non ha cancellato la possibilità di tornare a essere felici. "Avevamo paura di non riuscire più ad essere felici, e anche se la felicità oggi ha un gusto diverso, esiste ed è possibile".

Ricordiamo che, a causa della gravidanza, Alessandra Tripoli non sarà tra i professionisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. In pista ci sarà però il marito Luca Urso, che ballerà in coppia con Monica Guerritore.

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