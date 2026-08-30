Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli (incinta) si annuncia nel cast: ma in realtà scende in pista il marito Luca Urso. Chi è La sua voce accompagna l'annuncio, ma il nome ufficiale è quello del marito: Alessandra Tripoli, incinta del secondo figlio, resta fuori dalla pista

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Un annuncio che parte dalla voce di Alessandra Tripoli, ma porta direttamente a Luca Urso. È così che si arricchisce il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, al via su Rai 1 dal 3 ottobre. La conferma è arrivata sabato 29 agosto attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci. Nel filmato è infatti Urso a presentarsi come uno dei maestri della nuova stagione. A fare da sottofondo, però, c’è la voce della moglie Alessandra Tripoli, creando un piccolo gioco narrativo attorno all’annuncio. Il nome della ballerina quest’anno non comparirà tra quelli dei professionisti in gara: Tripoli è in attesa del secondo figlio della coppia.

Ballando con le Stelle: l’ingresso di Luca Urso nel cast

La ballerina aveva partecipato alla precedente edizione di Ballando con le Stelle come partner di Filippo Magnini. Questa volta, invece, il suo percorso nel programma si interrompe temporaneamente per la gravidanza. Tripoli e Urso sono sposati da dieci anni e hanno già un figlio, Liam, che presto diventerà fratello maggiore. A prendere il suo posto sulla pista, almeno per questa nuova stagione, sarà dunque il marito. Luca Urso torna infatti a far parte della squadra dei professionisti del programma, dopo le precedenti esperienze nel cast. Non sappiamo ancora, all’oscuro del cast nella sua interezza, con chi verrà abbinato.

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Chi è Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli e nuovo ingresso a Ballando con le Stelle

Ballerino professionista e maestro di Ballando con le Stelle, Luca Urso è da anni legato al mondo della danza televisiva. La sua carriera si è intrecciata anche a quella di Alessandra Tripoli, con cui condivide vita privata e professione. Il suo ritorno va così ad ampliare una squadra di maestri che sta prendendo forma in vista della nuova edizione. Tra i professionisti già annunciati figurano Giada Lini, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Non mancano anche diverse novità, alcune ufficiali, altre, ancora da annunciare nelle prossime settimane. Tra le new entry della stagione ci sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli, che si preparano al debutto nel cast dei maestri. Il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle è fissato dunque per sabato 3 ottobre su Rai 1. E mentre Alessandra Tripoli si prepara ad affrontare una nuova fase della sua vita lontano dalla competizione, sarà Luca Urso a tornare sotto i riflettori della pista da ballo. In un modo o nell’altro, comunque, lei ci sarà ugualmente.

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