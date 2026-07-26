Nuova incognita per Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli è incinta: "Spero di poterci essere in qualche modo" La storica insegnante dello show guidato da Milly Carlucci ha dato il ieto annuncio su Instagram, un'altra notizia che spariglia le carte in vista della nuova edizione del programma del sabato sera di Rai Uno

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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La famiglia di Ballando con le Stelle si allarga. Questa estate 2026 si sta rivelando piuttosto movimentata per i volti storici del programma del sabato sera di Rai Uno. A parte la tragica vicenda che sta coinvolgendo Paolo Belli, Milly Carlucci è diventata nonna da poche settimane, qualche giorno fa Simone Di Pasquale ha sposato la storica compagna, e ora arriva anche il lietissimo annuncio di una delle insegnanti più amate dello show: Alessandra Tripoli infatti ha spiegato di essere incinta con un dolcissimo video Instagram in cui ha coinvolto il marito Luca Urso e il loro piccolo Liam che bacia il pancino già molto evidente della mamma. Le immagini sono accompagnate dalla didascalia: "La nostra felicità ha un battito in più".

La storica maestra di Ballando con le Stelle incinta: non sarà in pista il prossimo anno

E insomma, la maestra è al settimo cielo e sono tantissimi i colleghi dello show del sabato sera di Rai Uno a congratularsi sotto il video che dà la bella notizia: da Rossella Erra a Barbara D’Urso che, addirittura, fa capire di averlo saputo in anteprima: "Non ce la facevo più a tenere il segreto!"

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Ciò che salta agli occhi però, sono anche le risposte della Tripoli ai fan che chiedono lumi sul suo futuro nella prossima stagione di Ballando con le Stelle. Le parole della ballerina e coreografa fanno infatti pensare che, con molta probabilità, date le tempistiche della gravidanza non la vedremo in pista come tutti gli anni. "Spero di poterci essere in qualche modo" risponde infatti a un primo fan, e a un secondo: "Spero mi diano qualcosa da fare".

Insomma, nonostante l’annuncio sia lietissimo, non sfugge che arriva a mettere un’altra piccola incognita sul cast della prossima stagione di Ballando con le Stelle che dovrebbe partire il prossimo tre ottobre. I nodi da sciogliere sono tanti ancora, a partire dalla definizione della giuria dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, ma non solo. Nelle ultime ore si rincorrono infatti rumors su un altro possibile posto da ricoprire tra i giudici. Intanto, anche sul fronte del cast concorrenti è trapelato poco o nulla e l’unico nome finora confermato è quello di Aurora Ramazzotti. E insomma, il lavoro di Milly Carlucci e dei suoi collaboratori, per diversi motivi, quest’anno sembra essere molto più complicato di quello svolto negli anni precedenti, vedremo nelle prossime settimane come riusciranno a venirne a capo.

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