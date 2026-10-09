Ballando con le stelle, l’affondo di Riccardo Rossi contro Alberto Matano: “Nessuna improvvisazione mal riuscita”. Ma 'perdona' Mariotto
L'attore romano, in gara nel dance show di Rai 1 al fianco di Elisa Terrasi, ha risposto per le rime al conduttore dopo le critiche alla sua esibizione. Ecco i dettagli.
Riccardo Rossi risponde per le rime ad Alberto Matano, dopo il giudizio severo ricevuto a Ballando con le Stelle nella prima puntata stagionale. L’attore, che gareggia in coppia con la ballerina Elisa Terrasi, è finito all’ultimo posto in classifica provvisoria dopo un’esibizione complicata. Ma a disturbarlo, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Fanpage, sarebbe stato soprattutto il commento di Matano, secondo lui poco appropriato. Mentre sulle parole di Mariotto (severe ma ironiche) Rossi si è dimostrato molto più ‘sportivo’. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Ballando con le stelle, l’affondo di Riccardo Rossi ad Alberto Matano
In attesa del ritorno di Ballando con le stelle, domani sera alle 21.30 su Rai 1, tiene banco in queste ore la replica del concorrente Riccardo Rossi, finito in fondo alla classifica dopo il suo debutto nella trasmissione. L’esibizione al fianco di Elisa Terrasi non è piaciuta ai giudici, ma a infastidire l’attore sono state soprattutto le critiche espresse dal nuovo giurato di quest’anno Alberto Matano. Il conduttore di Vita in Diretta aveva parlato di "un’improvvisazione mal riuscita", alludendo forse al fatto che dietro la performance non vi fosse una preparazione adeguata. Ma su questo punto, intervistato da Fanpage, Rossi si è totalmente in disaccordo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Ha sbagliato proprio i termini, perché non erano improvvisate. Non erano improvvisazioni mal riuscite, assolutamente", ha spiegato il concorrente del dance show.
Il commento di Riccardo Rossi sull’ironia d Mariotto
Le parole di Guillermo Mariotto, invece, hanno fatto sorridere parecchio l’attore di Ballando. Lo stilista gli aveva consigliato di rivolgersi a un esorcista, dopo l’esibizione, e Riccardo Rossi l’ha definita "la battuta più bella della serata". "Grande Mariotto, grande Guillermo", ha aggiunto, "ti devo dire che tra le righe ha detto una cosa giusta: quella caciara che mi avvolge, lui vorrebbe che io me ne privassi un pochino. È quasi troppo pepe. Il pepe è una spezia, lui preferisce un po’ più di peperoncino, mettiamola così".
Insomma, a dispetto del risultato iniziale, Rossi sta comunque riuscendo a godersi l’esperienza con una vena di sana auto-ironia. Ora starà a lui dimostrare il lavoro svolto dietro le quinte con Elisa Terrasi, nella prossima esibizione in arrivo su Rai 1. Porterà in scena il charleston, e dalle battute rifiliate a Fanpage sembra speranzoso: "Mi ha detto Elisa che è più nelle mie corde, perché effettivamente coi balli latini magari ho qualche difficoltà in più. Il charleston ce l’ho più nel sangue, mettiamola così, anche da un punto di vista musicale. Non a caso, non posso dire cosa, ma la musica l’ho scelta io".
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le stelle, la bordata di Mariotto a Barbara D’Urso e Matano: “Niente buonismo". Cosa non ha funzionato in giuria
Il giudizio (velenoso) di Guillermo Mariotto sulla nuova giuria di Ballando con le S...
Mariotto cambia prima di Ballando con le stelle e diventa cantante, l’album e la scoperta sulla voce: “Ma non sono Laura Pausini”
In una recente intervista, lo stilista e giurato del dance show ha rivelato il disco...
Alberto Matano, giurato ufficiale a Ballando con le stelle. La condizione di Milly Carlucci: “Basta padre Ralph”
Il conduttore di Vita In Diretta è stato annunciato a TG1Talks, podcast condotto da ...
Ballando con le Stelle, si parte (con rivoluzione): giuria, cast, Sciarelli in pista e Selvaggia Lucarelli a casa. Cosa vedremo stasera
Oggi sabato 3 ottobre 2026 inizia la nuova edizione (e la nuova “era”) dello show di...
Ballando con le stelle, Mariotto già cancella Selvaggia Lucarelli: “Mi è mancata solo Amanda Lear”, il paragone (gelido) con Todaro
In una recente intervista, lo stilista e giurato ha commentato (minimizzandolo) l'ad...
Ballando con le Stelle, Elena Sofia Ricci balla dopo la polemica con la Rai, scintille Muti-D’Urso e Aurora Ramazzotti favorita: cosa vedremo stasera
Oggi sabato 10 ottobre 2026 Milly Carlucci torna al timone dello show di Rai 1: clas...
Ballando con le stelle, si parte: Nikita Perotti distrutto da Aurora Ramazzotti, Pasquale La Rocca ‘nasconde’ Ornella Muti
Le coppie dello show di Milly Carlucci hanno iniziato le prime prove in vista del de...
Ballando con le stelle, Naike Rivelli rompe il silenzio su Barbara D’Urso a La volta Buona: "Non si portano rancori"
Dalle parole di Giancarlo Magalli sulla nuova giuria, ai possibili attriti dietro le...