Ballando con le stelle, l’affondo di Riccardo Rossi contro Alberto Matano: “Nessuna improvvisazione mal riuscita”. Ma 'perdona' Mariotto L'attore romano, in gara nel dance show di Rai 1 al fianco di Elisa Terrasi, ha risposto per le rime al conduttore dopo le critiche alla sua esibizione. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Riccardo Rossi risponde per le rime ad Alberto Matano, dopo il giudizio severo ricevuto a Ballando con le Stelle nella prima puntata stagionale. L’attore, che gareggia in coppia con la ballerina Elisa Terrasi, è finito all’ultimo posto in classifica provvisoria dopo un’esibizione complicata. Ma a disturbarlo, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Fanpage, sarebbe stato soprattutto il commento di Matano, secondo lui poco appropriato. Mentre sulle parole di Mariotto (severe ma ironiche) Rossi si è dimostrato molto più ‘sportivo’. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ballando con le stelle, l’affondo di Riccardo Rossi ad Alberto Matano

In attesa del ritorno di Ballando con le stelle, domani sera alle 21.30 su Rai 1, tiene banco in queste ore la replica del concorrente Riccardo Rossi, finito in fondo alla classifica dopo il suo debutto nella trasmissione. L’esibizione al fianco di Elisa Terrasi non è piaciuta ai giudici, ma a infastidire l’attore sono state soprattutto le critiche espresse dal nuovo giurato di quest’anno Alberto Matano. Il conduttore di Vita in Diretta aveva parlato di "un’improvvisazione mal riuscita", alludendo forse al fatto che dietro la performance non vi fosse una preparazione adeguata. Ma su questo punto, intervistato da Fanpage, Rossi si è totalmente in disaccordo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ha sbagliato proprio i termini, perché non erano improvvisate. Non erano improvvisazioni mal riuscite, assolutamente", ha spiegato il concorrente del dance show.

Il commento di Riccardo Rossi sull’ironia d Mariotto

Le parole di Guillermo Mariotto, invece, hanno fatto sorridere parecchio l’attore di Ballando. Lo stilista gli aveva consigliato di rivolgersi a un esorcista, dopo l’esibizione, e Riccardo Rossi l’ha definita "la battuta più bella della serata". "Grande Mariotto, grande Guillermo", ha aggiunto, "ti devo dire che tra le righe ha detto una cosa giusta: quella caciara che mi avvolge, lui vorrebbe che io me ne privassi un pochino. È quasi troppo pepe. Il pepe è una spezia, lui preferisce un po’ più di peperoncino, mettiamola così".

Insomma, a dispetto del risultato iniziale, Rossi sta comunque riuscendo a godersi l’esperienza con una vena di sana auto-ironia. Ora starà a lui dimostrare il lavoro svolto dietro le quinte con Elisa Terrasi, nella prossima esibizione in arrivo su Rai 1. Porterà in scena il charleston, e dalle battute rifiliate a Fanpage sembra speranzoso: "Mi ha detto Elisa che è più nelle mie corde, perché effettivamente coi balli latini magari ho qualche difficoltà in più. Il charleston ce l’ho più nel sangue, mettiamola così, anche da un punto di vista musicale. Non a caso, non posso dire cosa, ma la musica l’ho scelta io".

Potrebbe interessarti anche