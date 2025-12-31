Ballando con le stelle e Affari Tuoi, traslochi in vista: De Martino cambia città (c’entra Belen)
Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuovo studio: Milly Carlucci resta a Roma, De Martino punta Milano
C’è aria di movimento in casa Rai. Due dei programmi di punta del palinsesto della tv di Stato, infatti, potrebbero presto cambiare ‘aria’. Si tratta di Ballando con le Stelle e Affari Tuoi; stando a un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, la trasmissione di Milly Carlucci e il game show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino sarebbero pronti per una nuova location e un nuovo studio. Il ‘trasloco’ sarebbe già fissato per la prossima edizione; scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli
Ballando con le Stelle si rinnova: un nuovo studio per Milly Carlucci?
A poco più di una settimana dal trionfo di Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle per Milly Carlucci è già tempo di pensare alla prossima edizione, che potrebbe presentare un’enorme novità. Stando a quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi nella sua rubrica ‘C’è chi dice’, infatti, lo show di Rai 1 potrebbe cambiare ‘casa’ già a partire dalla prossima edizione. In onda dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma da più di vent’anni (a eccezione della quinta edizione che andò in scena agli Stabilimenti Voxson), il programma potrebbe presto cambiare location. "Ballando cerca casa. Dopo vent’anni Ballando con le Stelle cambia casa. Nei prossimi mesi la Rai saluterà il famoso Auditorium del Foro Italico di proprietà dell’ente Sport e Salute. Per la prossima stagione Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro dovranno cercare una nuova sede e un nuovo studio" scrive Candela, aggiungendo: "Sul tavolo l’ipotesi di uno spostamento negli studi Rai di Saxa Rubra, ma nessuna decisione è stata presa. Lavori in corso".
Affari Tuoi, trasloco in vista: la richiesta di De Martino per Belén
Se Milly Carlucci, dunque, dovrebbe rimanere a Roma (spostandosi a nord della capitale) al timone di Ballando con le Stelle, per Stefano De Martino potrebbe essere necessario fare le valigie. Anche Affari Tuoi, infatti, potrebbe presto cambiare studio, ma in questo caso la richiesta sarebbe stata avanzata direttamente dal conduttore: "De Martino vuole ‘spostare’ i pacchi" scrive ancora Candela, svelando che questo ‘trasloco’ potrebbe essere dettato dalla volontà di stare più vicino alla sua famiglia e soprattutto a Santiago, il figlio avuto con Belén Rodríguez: "Stefano De Martino è impegnato da due stagioni alla conduzione dello storico game show in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma. Il conduttore spingerebbe per il prossimo anno uno spostamento della trasmissione a Milano, dove De Martino vorrebbe trascorrere più tempo. Per ragioni private e per suo figlio Santiago che vive lì con mamma Belén".
