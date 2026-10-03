Ballando con le Stelle: D'Urso parte col lanciafiamme, Lucarelli dimenticata. La classifica finale e chi ha vinto la prima puntata La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle debutta su Rai 1: ecco come sono andate le esibizioni e quali sono stati i voti

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

La pista di Ballando con le Stelle riaccende i riflettori. Sabato 3 ottobre prende il via la ventunesima edizione dello show di Milly Carlucci, con una stagione che segna un cambio di passo soprattutto al tavolo della giuria con l’arrivo di Barbara D’Urso, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Dopo dieci anni con lo stesso assetto, infatti, il programma riparte con nuovi equilibri, addii e cambi di ruolo destinati a modificare il modo in cui verranno giudicate le coppie in gara. Ballando cambia anche casa, lasciando lo storico Auditorium del Foro Italico per il nuovo studio di Saxa Rubra, e rinnova parte della squadra dei maestri. In pista scendono 13 concorrenti, tra volti amatissimi dello spettacolo, sportivi e personaggi alla prima esperienza televisiva. Ecco tutto quello che è successo nella prima puntata e i momenti salienti.

Ballando con le Stelle: le esibizioni e i voti della prima puntata

Palesemente emozionata per questo nuovo ciclo, Milly Carlucci ha dato il via alla serata. Niente saluti a Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, fuori dalla giuria dopo dieci anni al bancone. La prima coppia in pista è stata quella composta da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina con un boogie. Il totale è di 16 punti: l’ex inviato di Striscia è sembrato un po’ legnoso. Scendono in pista Manuela Moreno e Carlo Aloia con un quick step. Ottengono 36 punti e commenti entusiasti dalla giuria. Arriva il turno di Massimo Ghini e Valentina Fiorini con il loro charleston.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Racimolano 16 punti. Successivamente, Monica Guerritore e Luca Urso ballano un paso doble e ottengono 41 punti. Arriva la Ballerina per una notte Federica Sciarelli, tra l’ovazione di pubblico e della giuria, poi, Ornella Muti e Pasquale La Rocca che ottengono una standing ovation e 40 punti con il loro tango. Scendono in pista Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi con una salsa: il risultato dopo i voti dei giurati è di 12 punti. Giunge il turno del jive di Alessandro Matri e Giada Lini, che collezionano 36 punti. Il valzer di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli ottiene 32 punti. Il debutto di Noemi Bocchi in coppia con Giovanni Pernice è da applausi: un samba da 42 punti. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti ballano un jive e il risultato è di 43 punti. Il charleston di Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli vale 21 punti. Anna Safroncik e Leonardo Lini ballano un tango e portano a casa 42 punti. L’ultima esibizione è la salsa di Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 43 punti per loro.

La classifica e chi ha vinto la prima puntata

L’esordio di Barbara D’Urso, tra palette e frecciatine, è stato a dir poco infuocato. Dopo la lunghissima diretta, della prima puntata, ecco la classifica provvisoria della serata aggiornata dopo l’assegnazione dei vari tesoretti. Simona Ventura regala il suo tesoretto a Eugenio Finardi. Francesca Fialdini decide di premiare Monica Guerritore. Rossella Erra premia Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi

Monica Guerritore

Aurora Ramazzotti

Andy Diaz

Anna Safroncik

Ornella Muti

Eugenio Finardi

Manuela Moreno

Alessandro Matri

Alberto Ravagnani

Jimmy Ghione

Massimo Ghini

Riccardo Rossi

La coppia vincitrice della prima puntata è quella formata da: Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti dopo i voti del pubblico da casa.

Potrebbe interessarti anche