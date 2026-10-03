Ballando con le Stelle: D'Urso parte col lanciafiamme, Lucarelli dimenticata. La classifica finale e chi ha vinto la prima puntata
La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle debutta su Rai 1: ecco come sono andate le esibizioni e quali sono stati i voti
La pista di Ballando con le Stelle riaccende i riflettori. Sabato 3 ottobre prende il via la ventunesima edizione dello show di Milly Carlucci, con una stagione che segna un cambio di passo soprattutto al tavolo della giuria con l’arrivo di Barbara D’Urso, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Dopo dieci anni con lo stesso assetto, infatti, il programma riparte con nuovi equilibri, addii e cambi di ruolo destinati a modificare il modo in cui verranno giudicate le coppie in gara. Ballando cambia anche casa, lasciando lo storico Auditorium del Foro Italico per il nuovo studio di Saxa Rubra, e rinnova parte della squadra dei maestri. In pista scendono 13 concorrenti, tra volti amatissimi dello spettacolo, sportivi e personaggi alla prima esperienza televisiva. Ecco tutto quello che è successo nella prima puntata e i momenti salienti.
Ballando con le Stelle: le esibizioni e i voti della prima puntata
Palesemente emozionata per questo nuovo ciclo, Milly Carlucci ha dato il via alla serata. Niente saluti a Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, fuori dalla giuria dopo dieci anni al bancone. La prima coppia in pista è stata quella composta da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina con un boogie. Il totale è di 16 punti: l’ex inviato di Striscia è sembrato un po’ legnoso. Scendono in pista Manuela Moreno e Carlo Aloia con un quick step. Ottengono 36 punti e commenti entusiasti dalla giuria. Arriva il turno di Massimo Ghini e Valentina Fiorini con il loro charleston.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Racimolano 16 punti. Successivamente, Monica Guerritore e Luca Urso ballano un paso doble e ottengono 41 punti. Arriva la Ballerina per una notte Federica Sciarelli, tra l’ovazione di pubblico e della giuria, poi, Ornella Muti e Pasquale La Rocca che ottengono una standing ovation e 40 punti con il loro tango. Scendono in pista Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi con una salsa: il risultato dopo i voti dei giurati è di 12 punti. Giunge il turno del jive di Alessandro Matri e Giada Lini, che collezionano 36 punti. Il valzer di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli ottiene 32 punti. Il debutto di Noemi Bocchi in coppia con Giovanni Pernice è da applausi: un samba da 42 punti. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti ballano un jive e il risultato è di 43 punti. Il charleston di Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli vale 21 punti. Anna Safroncik e Leonardo Lini ballano un tango e portano a casa 42 punti. L’ultima esibizione è la salsa di Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 43 punti per loro.
La classifica e chi ha vinto la prima puntata
L’esordio di Barbara D’Urso, tra palette e frecciatine, è stato a dir poco infuocato. Dopo la lunghissima diretta, della prima puntata, ecco la classifica provvisoria della serata aggiornata dopo l’assegnazione dei vari tesoretti. Simona Ventura regala il suo tesoretto a Eugenio Finardi. Francesca Fialdini decide di premiare Monica Guerritore. Rossella Erra premia Noemi Bocchi.
- Noemi Bocchi
- Monica Guerritore
- Aurora Ramazzotti
- Andy Diaz
- Anna Safroncik
- Ornella Muti
- Eugenio Finardi
- Manuela Moreno
- Alessandro Matri
- Alberto Ravagnani
- Jimmy Ghione
- Massimo Ghini
- Riccardo Rossi
La coppia vincitrice della prima puntata è quella formata da: Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti dopo i voti del pubblico da casa.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le stelle, cambia il regolamento con Francesca Fialdini e Simona Ventura: cosa sono i voti ‘giustizia’, ‘anima’ e ‘popolare’
Milly Carlucci ha spiegato tutte le novità della prossima edizione al via il 3 ottob...
Ballando con le stelle, si parte: Nikita Perotti distrutto da Aurora Ramazzotti, Pasquale La Rocca ‘nasconde’ Ornella Muti
Le coppie dello show di Milly Carlucci hanno iniziato le prime prove in vista del de...
Ballando con le Stelle, si parte (con rivoluzione): giuria, cast, Sciarelli in pista e Selvaggia Lucarelli a casa. Cosa vedremo stasera
Oggi sabato 3 ottobre 2026 inizia la nuova edizione (e la nuova “era”) dello show di...
Ballando con le stelle: Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti, Pernice danza con Noemi Bocchi. Le prime sei coppie (e la decisione su Paolo Belli)
Milly Carlucci ha annunciato sui social le prime coppie dell’edizione 2026 dello sho...
Ballando con le Stelle, svolta nel cast: Simona Ventura in tandem con Francesca Fialdini. Cosa faranno
La conduttrice del dance show di Rai 1 avrebbe convito le due colleghe a unirsi al p...
Ballando Con le Stelle, i nuovi maestri e tre addii (dolorosi): perché non ci sono Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen e Luca Favilla
Milly Carlucci spiega l’assenza di Luca Favilla e Veera Kinnunen dalla nuova edizion...
Ballando con le stelle 2026: Ornella Muti entra ufficialmente nel cast e Milly annuncia tutti gli abbinamenti coi maestri
L'attrice si aggiunge ufficialmente al gruppo di concorrenti della nuova edizione, m...
Alberto Matano, giurato ufficiale a Ballando con le stelle. La condizione di Milly Carlucci: “Basta padre Ralph”
Il conduttore di Vita In Diretta è stato annunciato a TG1Talks, podcast condotto da ...