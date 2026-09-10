Ballando con le stelle 2026: Barbara D’Urso c’è, Giletti insidia Fialdini e Simona Ventura e il giallo Paolo Belli A meno di un mese dal via della nuova edizione restano vari interrogativi e scenari intorno a quella che sarà la squadra di Milly Carlucci per lo show di Rai 1

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova stagione di Ballando con le stelle si prepara a partire con un volto profondamente rinnovato. Milly Carlucci, infatti, sta lavorando a una serie di cambiamenti che coinvolgono giuria, tesoretto e alcuni meccanismi dello show. A poche settimane dal debutto, tuttavia, restano ancora diverse caselle da riempire e qualche sorpresa potrebbe arrivare proprio all’ultimo momento. Analizziamo la situazione e scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, la nuova giuria e la sfida per il tesoretto: Barbara D’Urso e tutte le ipotesi

Il cambiamento più evidente alle porte dell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle riguarda il tavolo dei giudici. Barbara D’Urso, infatti, sarebbe pronta a raccogliere l’eredità di Selvaggia Lucarelli, mentre Alberto Matano dovrebbe lasciare il ruolo di ‘custode’ del tesoretto per entrare stabilmente in giuria, prendendo il posto di Fabio Canino, arrivato ai saluti dopo oltre quindici anni. Più incerto, invece, è il destino della casella lasciata libera da Matano. Francesca Fialdini e Simona Ventura restano indicate come possibili candidate, ma non sarebbero le uniche in corsa. Stando a un’indiscrezione rilanciata dal portale Affari italiani, infatti, tra i nomi valutati ci sarebbe anche Massimo Giletti, volto ormai consolidato del servizio pubblico con Lo Stato delle Cose, insieme a Francesco Giorgino. Sul tavolo sarebbe comparsa anche l’ipotesi di un tandem formato da Lucio Presta e Paola Perego, mentre nelle ultime ore avrebbe guadagnato terreno Luca Barbareschi, già concorrente di Ballando nel 2024 e considerato particolarmente adatto a un ruolo in giuria.

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Paolo Belli, il grande punto interrogativo di Milly Carlucci

Il vero enigma in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, però, riguarda Paolo Belli. Per quasi vent’anni il musicista è stato una presenza fissa del programma tra musica, collegamenti e momenti di spettacolo. Nel 2025 aveva scelto di cimentarsi come concorrente, lasciando temporaneamente il suo storico ruolo a Massimiliano Rosolino. Per il 2026 il suo ritorno sembrava la scelta naturale, ma la situazione si è fatta più delicata dopo l’incidente stradale del luglio scorso, nel quale è rimasto coinvolto e per il quale al momento risulta indagato per omicidio stradale. Da quel momento le indiscrezioni hanno raccontato scenari differenti: prima un possibile forfait, poi l’ipotesi di una conferma. Il nome di Francesca Fialdini era circolato proprio per la ‘Sala delle Stelle’, ma le voci più recenti indicano nuovamente Belli come destinato al rientro. Al momento, tuttavia, mancano qualsiasi tipo di ufficialità o smentita.

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