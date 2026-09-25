Ballando con le stelle 2026, lo sfogo social di Luca Favilla dopo l’esclusione: “Non è stata per mia volontà”. Ma Milly Carlucci non chiarisce Il ballerino che lo scorso anno era arrivato in finale con Martina Colombari è rimasto fuori dal nuovo cast. E ora ha spiegato il retroscena all'interno di una storia Instagram.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Mette in chiaro alcuni punti, Luca Favilla, nell’ultima storia social dedicata alla sua esclusione a sorpresa dal cast di Ballando con le Stelle 2026. L’anno passato il ballerino era arrivato in finale al fianco di Martina Colombari, ma non comparirà tra i maestri dell’edizione al via il 3 ottobre prossimo. E siccome in molti avevano ipotizzato problemi legati alla salute del figlio, Favilla si è sentito in obbligo di chiarire i reali motivi della sua assenza. Mentre restano interrogativi sul perché Milly Carlucci, che già dovrà rinunciare a Paolo Belli, abbia scelto di fare a meno di lui. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Ballando con le stelle 2026, lo sfogo social di Luca Favilla

Quando Milly Carlucci ha svelato le coppie di Ballando 2026, tra i maestri (a sorpresa) non è apparso il nome di Luca Favilla. Eppure il giovane ballerino aveva conquistato la finale nella passata edizione, con Martina Colombari, e in molti tra gli appassionati del dance show di Rai 1 si aspettavano una sua riconferma anche per quest’anno. Dato che così non è stato, nel frattempo i social hanno provato a unire i puntini, ipotizzando problemi per il figlio piccolo di Luca, che già nel 2025 aveva avuto complicanze di salute appena nato. Ma è stato lo stesso professionista a intervenire oggi nelle sue storie Instagram per chiarire una volta per tutte la dinamica dell’esclusione.

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"Prima e ultima storia a tema Ballando", ha scritto Favilla sul suo profilo. "Prima che testate giornalistiche di dubbia provenienza comincino a fare articoli strambi. Anche dai commenti sotto la mia ultima foto è spuntata l’ipotesi che non fossi nel cast per via del bimbo o per lavoro. Niente di ciò è vero. Lavoro felicemente in due scuole di danza (e potevano essere anche tre, ma i tempi non per colpa mia sono stati molto stretti), collaboro con altre scuole in tutta Italia dove faccio stage e collettivi".

Poi la precisazione sul figlio: "Ho la piccola peste che mi sta dando tantissime soddisfazioni. Durante l’ultima edizione è stato male e nonostante fosse ricoverato, non mi sono mai assentato dalle lezioni e prove varie". E quindi la conclusione, chiara e categorica: "Quindi si, non sono nel cast quest’anno, e si, non è stata per mia volontà".

L’apertura di Favilla sul futuro e i dubbi sulla scelta di Milly Carlucci

Nonostante la comprensibile amarezza, Luca Favilla ci ha comunque tenuto a lasciare aperto uno spiraglio nei confronti del programma. "Non escludo il mio nuovo taglio di capelli con qualche vip per una notte quest’anno, o prossimamente", ha spiegato in chiusura di post. Ipotizzando insomma un’esperienza fugace insieme a qualche ‘ballerino per una notte’. Resta comunque l’incognita sul perché Milly Carlucci abbia deciso di non riconfermarlo nello show. Spiegazioni pubbliche, a riguardo, non ne sono arrivate. E per ora abbiamo solo i chiarimenti di Favilla.

Lo stesso ballerino ha aggiunto qualche dettaglio in una risposta successiva ad una follower: "La mia scelta era andare a ballando. Lo scorso anno Enea è stato ricoverato in ospedale e non ho mai mancato a nessun giorno di allenamento. Figurati ora che sta bene. Non ci sono perché doveva andare così". Ma il vero motivo resta un mistero.

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