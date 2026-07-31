Ballando con le Stelle 2026, la proposta (choc) di Milly Carlucci per Fabio Canino. Cosa ha risposto il giurato Il protagonista del dance show di Rai 1 sarebbe ancora in bilico per la prossima stagione. Mentre la padrona di casa potrebbe aver sondato Lucio Presta e altri due nomi di peso.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il puzzle della giura di Ballando con le Stelle 2026 è ancora incompleto. Inamovibili, al momento, sembrano Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Mentre il futuro di Fabio Canino (così come quello di Ivan Zazzaroni) non sarebbe scontato. Per Canino le ultime indiscrezioni parlano anche di una proposta clamorosa di Milly Carlucci, e non sono da escludere nomi ‘caldi’ come quello di Lucio Presta, o le due veterane della tv Barbara D’Urso e Simona Ventura. Ecco che cosa hanno rivelato esattamente gli ultimi rumors.

Ballando con le Stelle 2026, Fabio Canino e il ruolo (inedito) offerto da Milly Carlucci

A svelare le indiscrezioni più clamorose su Ballando è stato Roberto Alessi, nella sua nuova rubrica su Il Giornale. L’esperto giornalista ha iniziato col raccontare una serie di retroscena piuttosto interessanti sul giurato Fabio Canino, che a quanto pare non sarebbe ancora certo di ritornare al suo posto nella prossima stagione. "Potrebbero anche farmi fuori", avrebbe rivelato Canino in una conversazione avuta proprio con Alessi. E a quanto sembra anche "Ivan Zazzaroni non viene dato per scontato…".

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Dovrebbero invece essere al sicuro Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, definiti nelle indiscrezioni "due punti fermi della giuria" che non si discutono. Ma i dettagli su Canino non si limitano al possibile addio. Perché Alessi avrebbe scoperto una mossa a sorpresa di Milly Carlucci, che (dice) avrebbe tentato di ingaggiare proprio il giurato come possibile concorrente dell’edizione 2026. "La verità è che sia Milly sia De Andreis lo volevano come ballerino…", si legge. Eppure Canino si sarebbe rifiutato: "Canino ha detto no: ‘Mi farebbero fuori dopo un quarto d’ora’".

Il possibile ruolo di Lucio Presta a Ballando con le Stelle

Nel marasma delle indiscrezioni estive, altro spazio viene dato da Roberto Alessi, sempre su Il Giornale, al profilo di Lucio Presta. Con la sua personalità forte e la tendenza a dire sempre quello che pensa davvero, il manager sembrerebbe più che adatto a sostituire Selvaggia Lucarelli in giuria. Motivo per cui Milly Carlucci lo avrebbe sondato, e sarebbe in attesa di una risposta.

Chi invece non ci sarà è Alberto Matano, dato che a quanto pare la "speranza di averlo come giudice al posto di Selvaggia è svanita del tutto, per ora". E infine, potrebbe essere in corso una sorta di ballottaggio tra due nomi di punta, Barbara d’Urso e Simona Ventura. Ma nessuna delle due conduttrici l’avrebbe al momento spuntata sull’altra. Non resta quindi che attendere altre indiscrezioni, e se possibile la conferma ufficiale da Milly Carlucci sulla composizione della prossima giuria di Ballando con le Stelle 2026.

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