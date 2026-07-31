Ballando con le Stelle 2026, la proposta (choc) di Milly Carlucci per Fabio Canino. Cosa ha risposto il giurato
Il protagonista del dance show di Rai 1 sarebbe ancora in bilico per la prossima stagione. Mentre la padrona di casa potrebbe aver sondato Lucio Presta e altri due nomi di peso.
Il puzzle della giura di Ballando con le Stelle 2026 è ancora incompleto. Inamovibili, al momento, sembrano Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Mentre il futuro di Fabio Canino (così come quello di Ivan Zazzaroni) non sarebbe scontato. Per Canino le ultime indiscrezioni parlano anche di una proposta clamorosa di Milly Carlucci, e non sono da escludere nomi ‘caldi’ come quello di Lucio Presta, o le due veterane della tv Barbara D’Urso e Simona Ventura. Ecco che cosa hanno rivelato esattamente gli ultimi rumors.
Ballando con le Stelle 2026, Fabio Canino e il ruolo (inedito) offerto da Milly Carlucci
A svelare le indiscrezioni più clamorose su Ballando è stato Roberto Alessi, nella sua nuova rubrica su Il Giornale. L’esperto giornalista ha iniziato col raccontare una serie di retroscena piuttosto interessanti sul giurato Fabio Canino, che a quanto pare non sarebbe ancora certo di ritornare al suo posto nella prossima stagione. "Potrebbero anche farmi fuori", avrebbe rivelato Canino in una conversazione avuta proprio con Alessi. E a quanto sembra anche "Ivan Zazzaroni non viene dato per scontato…".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dovrebbero invece essere al sicuro Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, definiti nelle indiscrezioni "due punti fermi della giuria" che non si discutono. Ma i dettagli su Canino non si limitano al possibile addio. Perché Alessi avrebbe scoperto una mossa a sorpresa di Milly Carlucci, che (dice) avrebbe tentato di ingaggiare proprio il giurato come possibile concorrente dell’edizione 2026. "La verità è che sia Milly sia De Andreis lo volevano come ballerino…", si legge. Eppure Canino si sarebbe rifiutato: "Canino ha detto no: ‘Mi farebbero fuori dopo un quarto d’ora’".
Il possibile ruolo di Lucio Presta a Ballando con le Stelle
Nel marasma delle indiscrezioni estive, altro spazio viene dato da Roberto Alessi, sempre su Il Giornale, al profilo di Lucio Presta. Con la sua personalità forte e la tendenza a dire sempre quello che pensa davvero, il manager sembrerebbe più che adatto a sostituire Selvaggia Lucarelli in giuria. Motivo per cui Milly Carlucci lo avrebbe sondato, e sarebbe in attesa di una risposta.
Chi invece non ci sarà è Alberto Matano, dato che a quanto pare la "speranza di averlo come giudice al posto di Selvaggia è svanita del tutto, per ora". E infine, potrebbe essere in corso una sorta di ballottaggio tra due nomi di punta, Barbara d’Urso e Simona Ventura. Ma nessuna delle due conduttrici l’avrebbe al momento spuntata sull’altra. Non resta quindi che attendere altre indiscrezioni, e se possibile la conferma ufficiale da Milly Carlucci sulla composizione della prossima giuria di Ballando con le Stelle 2026.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha scelto il dopo Lucarelli: manca solo la firma per il nuovo giudice, ma non è finita
L'indiscrezione lanciata da Dagospia parla di una firma ormai vicinissima. Intanto M...
Ballando con le Stelle, indiscrezione sul nome bomba del sostituto di Selvaggia Lucarelli: "Trattativa in corso"
Selvaggia Lucarelli va via da Ballando con le Stelle, spunta il nome boma del suo so...
Ballando con le Stelle, senza Selvaggia scatta la rivoluzione: fuori anche Zazzaroni e un altro giudice. Chi va via (e chi arriva)
Il possibile addio della blogger scatena ipotesi e retroscena sul dance show di Mill...
Ballando con le Stelle 2026, anche Fabio Canino in bilico: il nuovo dubbio di Milly Carlucci dopo Selvaggia. Chi prende il suo posto
Stando alle ultime indiscrezioni la giuria dello show di Rai 1 sarebbe destinata a p...
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci disperata: "Prega perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso", il retroscena
Tra indiscrezioni, trattative e delicati equilibri televisivi, prende quota l’ipotes...
Ballando con le Stelle 2026, Elena Sofia Ricci nel cast? Gli incontri segreti col maestro e il sogno di Milly Carlucci
Stando alle ultime indiscrezioni l’attrice starebbe prendendo lezioni di danza con M...
Ballando con le stelle, tutti vogliono il trono di Selvaggia: chi sta vincendo davvero tra Alberto Matano, Barbara D'urso e Simona Ventura
Si continua a cercare il sostituto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: ...
Ballando con le Stelle 2026, Noemi Bocchi svolta il cast: Milly Carlucci cala l’asso con la compagna di Totti (dopo il no di Chanel)
Stando alle ultime indiscrezioni la fidanzata dell’ex capitano della Roma sarebbe il...