Ballando con le Stelle, Elena Sofia Ricci nel cast? Gli incontri segreti col maestro e il sogno di Milly Carlucci
Stando alle ultime indiscrezioni l’attrice starebbe prendendo lezioni di danza con Moreno Porcu: si tratterebbe di un sogno per il cast dello show di Rai 1
La prossima edizione di Ballando con le Stelle sta già prendendo forma? Stando agli ultimi rumor, Milly Carlucci avrebbe un sogno nel cassetto che risponderebbe al nome di Elena Sofia Ricci, ma non è tutto. L’attrice starebbe già prendendo lezioni di danza con il maestro dello show di Rai 1 Moreno Porcu. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.
Elena Sofia Ricci: il retroscena che porta a Ballando con le Stelle 2026
A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sull’ultimo numero del settimanale Chi. "Elena Sofia Ricci è impegnatissima al cinema e in televisione, ma ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo a una sua passione: il ballo…" scrive il giornalista sul magazine, rivelando che l’attrice starebbe prendendo lezioni di danza con un volto noto al pubblico televisivo: "Ricci da molti mesi prende lezioni private da Moreno Porcu, ballerino professionista di Ballando con le Stelle". Inutile dire che il retroscena ha subito alimentato i rumor, con il nome di Elena Sofia Ricci dato come possibile sorpresa nel cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci, che dal canto suo vorrebbe assicurarsi una vera e propria star come l’attrice ex Cesaroni e Che Dio ci aiuti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il sogno di Milly Carlucci e cosa succederà a Ballando
Il nome di Elena Sofia Ricci – come anticipato – sarebbe da tempo sul taccuino di Milly Carlucci, che dopo Barbara D’Urso vorrebbe realizzare un altro suo sogno in occasione della prossima edizione di Ballando con le Stelle. "Milly Carlucci sogna di portare in pista su Rai 1 l’attrice" si legge su Chi, che però frena sulla possibile partecipazione di Ricci nel cast, anche e soprattutto considerata l’agenda fittissima dell’attrice: "Strappare un sì sarà però complicato a causa della carriera di Elena Sofia all’apice e gli impegni sono quindi numerosi". Con la giuria quasi sicuramente confermata al completo (con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e soprattutto Selvaggia Lucarelli, pronta a tornare in Rai dopo l’esperienza come opinionista al Grande Fratello VIP), Milly Carlucci sarebbe dunque al lavoro sulle novità: si parla anche del possibile ritorno di Francesca Fialdini nel cast in un ruolo inedito.
Potrebbe interessarti anche
“Francesca Fialdini rivuole Ballando con le stelle”, l’indiscrezione sul ruolo (speciale) con Milly Carlucci
Con la conferma al timone di Da Noi a Ruota Libera in cassaforte, la conduttrice sog...
Ballando con le Stelle, "contatti avviati con Giuseppe Cruciani": la conferma di Milly Carlucci. Addio Selvaggia Lucarelli?
Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando c...
Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria con Giuseppe Cruciani. La svolta che promette scintille e il nodo Selvaggia Lucarelli
Indiscrezione bomba sul futuro della giuria nell’iconico show di Milly Carlucci: pre...
Selvaggia Lucarelli, la verità sul cachet stellare al Grande Fratello Vip 2026 (e la richiesta su Ballando con le stelle)
Stando alle ultime indiscrezioni Mediaset avrebbe offerto all’opinionista una cifra ...
Milly Carlucci richiama Selvaggia Lucarelli: “A Ballando con le stelle insieme”. E non si fida del ‘calo’ di Maria De Filippi
La conduttrice di Canzonissima è intervenuta a Tv Talk commentando gli ottimi ascolt...
Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti già confermate, il futuro in Rai: dopo il ritorno di Elena Sofia Ricci, si punta su Terence Hill
Tra ascolti solidi e personaggi che non smettono di richiamare pubblico e memoria te...
Angelica Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci (che la renderà nonna): il marito nobile e il lavoro prestigioso
Milly Carlucci presto nonna dopo la notizia della gravidanza di Angelica Donati. Sco...
Balivo a Canzonissima, Milly Carlucci esagera: il piano (costosissimo) della Rai per affondare Amici 25
In occasione del ritorno in tv dello show musicale tra i giurati ci saranno anche la...