Ballando con le Stelle, Elena Sofia Ricci nel cast? Gli incontri segreti col maestro e il sogno di Milly Carlucci Stando alle ultime indiscrezioni l’attrice starebbe prendendo lezioni di danza con Moreno Porcu: si tratterebbe di un sogno per il cast dello show di Rai 1

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La prossima edizione di Ballando con le Stelle sta già prendendo forma? Stando agli ultimi rumor, Milly Carlucci avrebbe un sogno nel cassetto che risponderebbe al nome di Elena Sofia Ricci, ma non è tutto. L’attrice starebbe già prendendo lezioni di danza con il maestro dello show di Rai 1 Moreno Porcu. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Elena Sofia Ricci: il retroscena che porta a Ballando con le Stelle 2026

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sull’ultimo numero del settimanale Chi. "Elena Sofia Ricci è impegnatissima al cinema e in televisione, ma ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo a una sua passione: il ballo…" scrive il giornalista sul magazine, rivelando che l’attrice starebbe prendendo lezioni di danza con un volto noto al pubblico televisivo: "Ricci da molti mesi prende lezioni private da Moreno Porcu, ballerino professionista di Ballando con le Stelle". Inutile dire che il retroscena ha subito alimentato i rumor, con il nome di Elena Sofia Ricci dato come possibile sorpresa nel cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci, che dal canto suo vorrebbe assicurarsi una vera e propria star come l’attrice ex Cesaroni e Che Dio ci aiuti.

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Il sogno di Milly Carlucci e cosa succederà a Ballando

Il nome di Elena Sofia Ricci – come anticipato – sarebbe da tempo sul taccuino di Milly Carlucci, che dopo Barbara D’Urso vorrebbe realizzare un altro suo sogno in occasione della prossima edizione di Ballando con le Stelle. "Milly Carlucci sogna di portare in pista su Rai 1 l’attrice" si legge su Chi, che però frena sulla possibile partecipazione di Ricci nel cast, anche e soprattutto considerata l’agenda fittissima dell’attrice: "Strappare un sì sarà però complicato a causa della carriera di Elena Sofia all’apice e gli impegni sono quindi numerosi". Con la giuria quasi sicuramente confermata al completo (con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e soprattutto Selvaggia Lucarelli, pronta a tornare in Rai dopo l’esperienza come opinionista al Grande Fratello VIP), Milly Carlucci sarebbe dunque al lavoro sulle novità: si parla anche del possibile ritorno di Francesca Fialdini nel cast in un ruolo inedito.

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