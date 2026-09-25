Ballando con le Stelle non è più solo un programma tv: la pista per il 2026 è pronta, ma lo spettacolo è già cominciato sui social Dal 3 ottobre Milly Carlucci riparte: l’arrivo di Barbara D’Urso e Alberto Matano e le prime prove finite sui social che il pubblico ha già cominciato a votare.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Il 3 ottobre, su Rai 1, Ballando con le Stelle tornerà con la sua 21esima edizione. Ma, a giudicare da quello che sta accadendo nelle settimane che precedono il debutto, la sensazione è che il dancing show di Milly Carlucci abbia deciso di cominciare a ballare molto prima dell’orchestra e delle luci dello studio.

Il cast è ormai definito, la giuria è stata profondamente rimescolata, il tesoretto ha trovato due nuove (ipotetiche) custodi e sui social sono già comparsi i primi frammenti delle prove. Insomma: la gara non è ancora iniziata, ma il pubblico ha già cominciato a giudicare.

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Ballando 2026: un cast costruito per dividere

Le tredici coppie ufficiali mettono insieme profili molto diversi: Alessandro Matri con Giada Lini, Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Monica Guerritore con Luca Urso, Ornella Muti con Pasquale La Rocca, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Alberto Ravagnani con Erica Martinelli, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Andy Díaz Hernández con Gioia Giovanatti.

Insomma, è un cast che sembra costruito secondo la tradizionale ricetta di Carlucci: televisione, sport, musica, cinema, social e qualche nome capace di portarsi dietro una storia mediatica già prima di indossare le scarpe da ballo. Il caso più evidente è Noemi Bocchi, la cui presenza ha inevitabilmente attirato attenzione anche per la sua relazione con Francesco Totti. Ma altrettanto interessante è la scelta di Aurora Ramazzotti, affidata al vincitore della scorsa edizione Nikita Perotti, e quella di Alessandro Matri, che raccoglie idealmente il testimone della moglie Federica Nargi, già protagonista dello show.

E poi c’è Ornella Muti. L’ingresso dell’attrice, annunciato quando il cast sembrava già chiuso, è il classico colpo finale alla Milly Carlucci: quando pensi che il puzzle sia completo, manca ancora una tessera. Personalmente, è proprio questa varietà a rendere interessante l’edizione. Non c’è una sola storia da seguire: ci sono tredici percorsi televisivi e di vita potenzialmente molto differenti.

La vera rivoluzione è dietro il bancone

Se il cast in pista è quello che conosciamo, il cambiamento più significativo è però nella giuria. Carolyn Smith resta presidente, mentre confermati sono anche Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A loro si aggiunge Alberto Matano, promosso dal ruolo di custode del tesoretto a quello di giudice. L’annuncio è arrivato in maniera decisamente scenografica: durante il podcast TG1Talks, Matano ha ricevuto in diretta la telefonata di Milly Carlucci che gli ha comunicato la promozione.

È una scelta interessante perché modifica completamente la funzione del conduttore. Per anni il suo ruolo è stato quello del commentatore che osservava la gara da una posizione diversa, con la possibilità di intervenire sul tesoretto. Ora dovrà sedersi dall’altra parte della barricata e giudicare. E qui arriva la domanda: sarà ancora il Matano rassicurante e diplomatico che il pubblico conosce oppure emergerà davvero quel lato "very aggressive" evocato scherzosamente dalla stessa Carlucci?

L’altra grande novità è Barbara D’Urso, destinata a prendere il posto lasciato da Selvaggia Lucarelli. La firma, seppur mai ufficializzata, è stata riportata come conclusa da diverse testate nelle ultime settimane, mentre Ivan Zazzaroni aveva già anticipato pubblicamente l’arrivo della conduttrice. Ed è impossibile fingere che non sia una scelta destinata a far discutere. D’Urso non arriva infatti come una perfetta sconosciuta al mondo di Ballando: nella scorsa edizione era concorrente e aveva avuto diversi confronti televisivi proprio con Lucarelli. La loro rivalità aveva prodotto alcuni dei momenti più commentati della stagione, e spesso anche gran parte di quelli degni di nota.

Ora il paradosso è servito: la donna che l’anno scorso sedeva davanti al giudice che la criticava prenderà, almeno secondo le informazioni disponibili, proprio quella poltrona. Ed è probabilmente qui che, se venisse confermato il rumor, si giocherà una delle partite televisive più interessanti della stagione: capire se Ballando (senza Selvaggia) riuscirà a mantenere la componente di confronto che negli ultimi anni ha alimentato una parte consistente della conversazione social senza trasformare ogni giudizio in una rissa.

E il quinto giudice? Qui il mistero è stato uno degli ingredienti migliori dell’estate. Dopo i vari addii, per settimane si sono rincorse ipotesi e nomi. Fabio Canino ha annunciato personalmente la fine della sua esperienza dopo 17 anni, mentre la composizione definitiva del tavolo ha richiesto tempo. Oggi il quadro appare molto più chiaro: Smith, Zazzaroni, Mariotto, Matano e D’Urso dovrebbero formare il quintetto. Il condizionale è d’obbligo dato che per D’Urso non ci sono, come abbiamo detto, conferme definitive ma solo indiscrezioni. Ma il vero colpo di scena, a questo punto, è che il mistero del quinto giudice rischia quasi di essere meno interessante della domanda successiva: che cosa succederà al tesoretto?

Le nuove "tribune del popolo"

La risposta è arrivata: il tesoretto pare passerà a due ex concorrenti diventate protagoniste dello show, Francesca Fialdini e Simona Ventura. Le due avranno un ruolo a bordo pista e potranno incidere sulla classifica attraverso il meccanismo del tesoretto. È una soluzione che ha una sua logica televisiva. Fialdini conosce ormai perfettamente la pressione della gara; Ventura ha già vissuto Ballando dall’interno e nel 2023 arrivò seconda. Entrambe, dunque, non sono semplici osservatrici: hanno conosciuto la fatica delle prove, il giudizio della giuria e il peso del voto del pubblico.

Ma proprio per questo il loro nuovo ruolo sarà inevitabilmente discusso. Il "tribuno del popolo" dovrebbe rappresentare una voce diversa da quella dei giudici tecnici. Il rischio, semmai, è che due ex concorrenti diventino parte integrante delle dinamiche di gara e che il confine fra empatia, simpatia e valutazione diventi ancora più sottile. Ed è esattamente quel confine che il pubblico ama mettere alla prova.

Le prime prove: sudore, ironia e qualche spoiler

La pista, nel frattempo, è già rovente. Le prime prove sono cominciate il 16 settembre nella nuova sede di Saxa Rubra e i concorrenti hanno iniziato a raccontare sui social i primi giorni di allenamento. Le clip non mostrano ancora vere e proprie performance da giudicare, ma qualche indicazione la danno. Aurora Ramazzotti ha mostrato un Nikita Perotti letteralmente stremato dopo l’allenamento. Alessandro Matri e Giada Lini hanno giocato sull’ironia del primo giudizio della maestra, mentre Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno raccontato senza troppi filtri la difficoltà dell’esordio.

E proprio questo è forse lo spoiler più interessante: Ballando 2026 sembra avere già trovato il tono della sua narrazione social. Non tanto il "guardate quanto sono bravo", quanto il più umano "guardate quanto sto facendo fatica". È una scelta intelligente, perché permette al pubblico di affezionarsi prima ancora di poter giudicare la tecnica. Il caso Ramazzotti-Perotti, poi, ha già generato particolare attenzione: lui arriva da una vittoria e lei deve dimostrare di poter reggere il confronto con un maestro giovane ma già abituato alla pressione della finale. Il primo allenamento, almeno dai contenuti pubblicati, è stato tutt’altro che una passeggiata.

La parte più interessante, come spesso accade con questo show, non è necessariamente ciò che succede in sala prove, ma ciò che accade nei commenti. Le reazioni raccolte finora sono tutt’altro che uniformi. La composizione del cast ha generato curiosità, ma anche discussioni soprattutto intorno a Noemi Bocchi, mentre l’operazione D’Urso-giuria ha riacceso il confronto fra chi considera il suo ritorno una naturale evoluzione della sua esperienza nello show e chi teme che la sua presenza finisca per spostare l’attenzione dalla danza alla televisione. E il rischio in generale è proprio questo: quando partirà la musica, quanto conterà davvero il ballo? Intanto, dopo vent’anni, il programma continua a generare conversazione prima ancora di andare in onda.

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