Ornella Muti a pezzi dopo Ballando con le stelle: “Sofferenza terribile”. La Rocca punge Barbara D’Urso: “Commento preparato”
L’attrice ha raccontato il peso dell’esordio nello show di Milly Carlucci senza affondare sull’ex volto di Pomeriggio Cinque, punzecchiata invece dal maestro
Lo scorso sabato è andato in scena l’esordio di Ornella Muti a Ballando con le stelle. Un debutto che continua a far discutere, anche e soprattutto dopo le osservazioni di Barbara D’Urso, protagonista della precedente edizione al fianco di Pasquale La Rocca. Ieri, ospiti de La vita in diretta di Alberto Matano, l’attrice e il ballerino sono tornati sull’episodio e sulle sensazioni vissute dopo la prima esibizione nella 21esima edizione dello show di Milly Carlucci. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.
Ballando con le Stelle 2026, Ornella Muti racconta il peso del debutto
In studio da Alberto Matano nel daytime del pomeriggio di Rai 1, Ornella Muti non ha nascosto di aver vissuto il debutto a Ballando con le Stelle dello scorso weekend con grande tensione. L’attrice, infatti, ha spiegato di non essere riuscita a ‘lasciarsi andare’ come altri concorrenti e di aver avvertito soprattutto il peso delle aspettative: "È stata una sofferenza terribile per me. Invidio tutti loro che si divertono come pazzi, io evidentemente sono molto giudicante su me stessa… Mi sento una responsabilità enorme addosso". Una pressione che, secondo Muti, nasce anche dal desiderio di essere all’altezza del lavoro svolto insieme al suo maestro. Proprio parlando di Pasquale La Rocca, infatti, ha sottolineato: "Si è impegnato in maniera fantastica, coreografia meravigliosa… Lui si occupa dei minimi dettagli. Per me era importante restituirgli quello che ha cercato di dare a me". Sul giudizio espresso da Barbara D’Urso, invece, l’attrice ha scelto una linea decisamente più pacata, accettando il fatto che una performance possa suscitare sensazioni differenti: "Se non le sono arrivata, non le sono arrivata (…) Cosa posso farci? Ci ho provato…".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Rocca replica a Barbara D’Urso: "Mi ha fatto sorridere"
Più pungente è stata la reazione di Pasquale La Rocca, chiamato a commentare le parole della Barbara D’Urso sul tango di Muti. Il ballerino, che nella scorsa edizione aveva condiviso la pista proprio con l’ex volto di Pomeriggio Cinque, ha spiegato di non voler trasformare la vicenda in un confronto diretto, pur ammettendo di essere rimasto colpito dal modo in cui è arrivato quel giudizio: "Io non vorrei fare paragoni. Il suo commento mi ha però fatto sorridere perché l’ho trovato poco oggettivo, è partito così di getto quasi come se fosse stato preparato (…) Parto dal presupposto che tutto non debba arrivare a tutti, però mi fa sorridere che non sia arrivato proprio a lei".
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sbotta sull’assenza e La Rocca interviene: il gesto (tenero) e la polemica su Barbara D’Urso
Selvaggia Lucarelli commenta con ironia la sua assenza dal programma, mentre Pasqual...
Ballando con le stelle, Ornella Muti presente solo per poche puntate: il mistero e il ruolo di Pasquale La Rocca
L'attrice è stata annunciata come uno dei grandi colpi della nuova edizione, ma nell...
Ballando con le stelle, si parte: Nikita Perotti distrutto da Aurora Ramazzotti, Pasquale La Rocca ‘nasconde’ Ornella Muti
Le coppie dello show di Milly Carlucci hanno iniziato le prime prove in vista del de...
Ballando con le stelle, cambia il regolamento con Francesca Fialdini e Simona Ventura: cosa sono i voti ‘giustizia’, ‘anima’ e ‘popolare’
Milly Carlucci ha spiegato tutte le novità della prossima edizione al via il 3 ottob...
Ballando con le stelle, Naike Rivelli rompe il silenzio su Barbara D’Urso a La volta Buona: "Non si portano rancori"
Dalle parole di Giancarlo Magalli sulla nuova giuria, ai possibili attriti dietro le...
Ballando con le Stelle: D'Urso parte col lanciafiamme, Lucarelli dimenticata. La classifica finale e chi ha vinto la prima puntata
La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle debutta su Rai 1: ecco come sono a...
Ballando con le stelle 2026: Ornella Muti entra ufficialmente nel cast e Milly annuncia tutti gli abbinamenti coi maestri
L'attrice si aggiunge ufficialmente al gruppo di concorrenti della nuova edizione, m...
Ballando con le Stelle, si parte (con rivoluzione): giuria, cast, Sciarelli in pista e Selvaggia Lucarelli a casa. Cosa vedremo stasera
Oggi sabato 3 ottobre 2026 inizia la nuova edizione (e la nuova “era”) dello show di...