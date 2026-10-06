Ornella Muti a pezzi dopo Ballando con le stelle: “Sofferenza terribile”. La Rocca punge Barbara D’Urso: “Commento preparato” L’attrice ha raccontato il peso dell’esordio nello show di Milly Carlucci senza affondare sull’ex volto di Pomeriggio Cinque, punzecchiata invece dal maestro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Lo scorso sabato è andato in scena l’esordio di Ornella Muti a Ballando con le stelle. Un debutto che continua a far discutere, anche e soprattutto dopo le osservazioni di Barbara D’Urso, protagonista della precedente edizione al fianco di Pasquale La Rocca. Ieri, ospiti de La vita in diretta di Alberto Matano, l’attrice e il ballerino sono tornati sull’episodio e sulle sensazioni vissute dopo la prima esibizione nella 21esima edizione dello show di Milly Carlucci. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2026, Ornella Muti racconta il peso del debutto

In studio da Alberto Matano nel daytime del pomeriggio di Rai 1, Ornella Muti non ha nascosto di aver vissuto il debutto a Ballando con le Stelle dello scorso weekend con grande tensione. L’attrice, infatti, ha spiegato di non essere riuscita a ‘lasciarsi andare’ come altri concorrenti e di aver avvertito soprattutto il peso delle aspettative: "È stata una sofferenza terribile per me. Invidio tutti loro che si divertono come pazzi, io evidentemente sono molto giudicante su me stessa… Mi sento una responsabilità enorme addosso". Una pressione che, secondo Muti, nasce anche dal desiderio di essere all’altezza del lavoro svolto insieme al suo maestro. Proprio parlando di Pasquale La Rocca, infatti, ha sottolineato: "Si è impegnato in maniera fantastica, coreografia meravigliosa… Lui si occupa dei minimi dettagli. Per me era importante restituirgli quello che ha cercato di dare a me". Sul giudizio espresso da Barbara D’Urso, invece, l’attrice ha scelto una linea decisamente più pacata, accettando il fatto che una performance possa suscitare sensazioni differenti: "Se non le sono arrivata, non le sono arrivata (…) Cosa posso farci? Ci ho provato…".

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La Rocca replica a Barbara D’Urso: "Mi ha fatto sorridere"

Più pungente è stata la reazione di Pasquale La Rocca, chiamato a commentare le parole della Barbara D’Urso sul tango di Muti. Il ballerino, che nella scorsa edizione aveva condiviso la pista proprio con l’ex volto di Pomeriggio Cinque, ha spiegato di non voler trasformare la vicenda in un confronto diretto, pur ammettendo di essere rimasto colpito dal modo in cui è arrivato quel giudizio: "Io non vorrei fare paragoni. Il suo commento mi ha però fatto sorridere perché l’ho trovato poco oggettivo, è partito così di getto quasi come se fosse stato preparato (…) Parto dal presupposto che tutto non debba arrivare a tutti, però mi fa sorridere che non sia arrivato proprio a lei".

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