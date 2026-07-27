Ballando con le Stelle 2026, Noemi Bocchi svolta il cast: Milly Carlucci cala l’asso con la compagna di Totti (dopo il no di Chanel) Stando alle ultime indiscrezioni la fidanzata dell’ex capitano della Roma sarebbe il nome a sorpresa della prossima edizione dello show di Rai 1: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La prossima edizione di Ballando con le Stelle continua a prendere forma e, mentre Milly Carlucci e la produzione sono al lavoro sul cast, emergono nuove indiscrezioni sui possibili protagonisti dello show di Rai 1. Stando agli ultimi rumor il nome a sorpresa dell’edizione 2026 potrebbe essere quello di Noemi Bocchi. Secondo alcune voci, infatti, la compagna di Francesco Totti sarebbe vicina a un accordo per approdare sulla pista dello show di Rai 1. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2026, spunta Noemi Bocchi: il retroscena sul cast dopo il no di Chanel Totti

Sebbene manchino ancora più di due mesi al debutto della nuova stagione, il lavoro dietro le quinte della 21esima edizione di Ballando con le Stelle procede senza sosta. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Milly Carlucci avrebbe individuato in Noemi Bocchi uno dei possibili volti di punta della prossima edizione. Il settimanale parla infatti di una trattativa ben avviata: "La conduttrice avrebbe strappato il suo sì per Ballando con le Stelle, una trattativa avanzata ma non conclusa per portarla nella pista più famosa del piccolo schermo. E dopo il no di Chanel Totti, potrebbe essere proprio lei a mettersi alla prova con i passi di danza in pista". Al momento non ci sono ancora né conferme né smentite ufficiali, ma quel che è certo è che l’eventuale sua partecipazione rappresenterebbe una delle novità più discusse del cast, anche e soprattutto considerando che la compagna di Francesco Totti ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato (nonostante il grande interesse mediatico nato dopo la fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi). Dopo il ‘no’ incassato da Chanel Totti, reduce dal successo a Pechino Express, Milly avrebbe dunque deciso di pescare ancora dal ‘mondo’ Totti.

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Gli altri nomi che circolano per il cast della nuova edizione

Oltre all’indubbiamente intrigante ipotesi Noemi Bocchi, continuano a rincorrersi numerose indiscrezioni sugli altri possibili concorrenti di Ballando con le Stelle 2026. Mentre Milly Carlucci è intenta a sciogliere anche il nodo giuria (con l’addio di Selvaggia Lucarelli direzione Mediaset, la situazione di stallo con Fabio Canino, ma anche il complicato caso Paolo Belli), tra i nomi più ricorrenti figura quello di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Un’altra candidatura che continua a circolare è quella di Alessandro Matri, ex calciatore e compagno di Federica Nargi, che ha già preso parte al programma.

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