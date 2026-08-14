Ballando con le stelle 2026, Noemi Bocchi concorrente ufficiale nel cast: la reazione di Totti (non convinto) Come vociferato nelle ultime settimane la compagna dell’ex capitano della Roma sarà nella nuova edizione dello show di Milly Carlucci: tutti i nomi annunciati

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Noemi Bocchi è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, infatti, la partecipazione della compagna di Francesco Totti è diventata ufficiale attraverso un video-annuncio sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le stelle 2026, l’annuncio di Noemi Bocchi (e la reazione di Francesco Totti)

La conferma – come ormai è tradizione per Ballando con le Stelle – è arrivata direttamente dai social, con Noemi Bocchi protagonista di un breve video nel quale coinvolge anche Francesco Totti. Davanti al televisore, la futura concorrente prova a cimentarsi in una sorta di moonwalk sulle note di Michael Jackson e chiede al compagno: "Sembro lui?". La risposta dell’ex capitano della Roma è volutamente ironica: "Uguale, proprio". Il siparietto lascia poi spazio all’annuncio vero e proprio: "Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle". Totti, però, sembra tutt’altro che entusiasta all’idea di vedere la compagna alle prese con allenamenti, coreografie e giudizi: "Ma stai a scherza? Lascia perdere, amo…". Per Bocchi si tratta di un passaggio importante. Da quando la relazione con Totti è diventata di dominio pubblico, infatti, la flower designer ha mantenuto una presenza televisiva molto limitata e un profilo piuttosto riservato, nonostante proprio in tv il suo destino si incrocerà (a distanza) con quello di Ilary Blasi, al timone del Grande Fratello VIP in autunno. La pista di Rai 1 rappresenterà quindi un’occasione per mostrarsi al pubblico al di là delle cronache legate alla sua vita privata. Resta invece ancora da conoscere il nome del maestro che la accompagnerà nella gara.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast di Ballando prende forma: i nomi e i rumor

Con Noemi Bocchi, il gruppo dei concorrenti ufficializzati di Ballando con le Stelle comincia a delinearsi. Tra i nomi già annunciati figurano Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi, quest’ultimo tra le sorprese più curiose dell’edizione. Il cantautore, 74 anni, ha accolto la sfida con entusiasmo, definendosi "Terrorizzato e felice". Il mercato delle indiscrezioni, però, non si ferma. Prima delle conferme ufficiali, proprio Bocchi era stata indicata come possibile concorrente insieme a Ramazzotti e Matri, mentre nelle settimane precedenti erano circolati altri nomi legati alle strategie di Milly Carlucci, tra cui Elettra Lamborghini e Romina Power. Anche il capitolo giuria resta movimentato, con diverse ipotesi sul nuovo assetto dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli (con Barbara D’Urso in pole) e il ‘no’ di Lucio Presta.

Potrebbe interessarti anche