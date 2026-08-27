Ballando con le Stelle 2026, Monica Guerritore nel cast: la mossa a sorpresa di Milly Carlucci L’attrice romana è la nona concorrente ufficiale della nuova edizione dello show di Rai 1: l’annuncio sui social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Una nuova protagonista si prepara a scendere in pista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle 2026. Monica Guerritore, infatti, è la nona concorrente ufficiale dello show condotto da Milly Carlucci, che tornerà su Rai 1 da sabato 3 ottobre 2026. Un ingresso prestigioso che arricchisce ulteriormente un cast già particolarmente variegato mischiando le carte. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le stelle 2026, Monica Guerritore è la nona concorrente: il cast

È stata la stessa Monica Guerritore ad annunciare la propria partecipazione attraverso un video diffuso sui canali social ufficiali del programma. Con un breve messaggio, infatti, l’attrice ha dato appuntamento al pubblico sulla pista di Ballando con le Stelle, confermando così le indiscrezioni sulla sua presenza nella 21esima edizione: "Allora, ci diamo un appuntamento? Io ci sarò a Ballando con le Stelle e tu?". Guerritore si aggiunge agli altri otto concorrenti già annunciati: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. Il cast, dunque, prende sempre più forma in vista della partenza autunnale prevista per il prossimo 3 ottobre. Sul fronte del cast del programma, intanto, nelle scorse ore è arrivata anche un’importante novità: è stata svelata l’uscita di Fabio Canino dalla giuria, notizia resa pubblica ieri e destinata a modificare uno degli equilibri storici dello show. L’arrivo di Guerritore rappresenta invece una scelta nel segno di una presenza artistica di grande esperienza, capace di portare sul palco televisivo un lungo percorso costruito tra teatro, cinema e fiction.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Monica Guerritore, dall’esordio con De Sica al successo tra cinema e teatro

Nata a Roma il 5 gennaio 1958, Monica Guerritore ha iniziato giovanissima la propria carriera cinematografica: nel 1973, a soli 15 anni, ha recitato in Una breve vacanza di Vittorio De Sica. Un anno più tardi è arrivato il debutto al Piccolo Teatro di Milano sotto la regia di Giorgio Strehler, dando il via a un percorso destinato a renderla una delle interpreti più autorevoli della scena italiana. Nel corso degli anni ha affrontato grandi autori come Shakespeare, Čechov, Molière e Pirandello. Parallelamente ha costruito una carriera sul grande e piccolo schermo, partecipando a film, fiction e serie televisive come Sant’Agostino, Rossella, Non uccidere e Vita da Carlo. Nel 2024 ha inoltre conquistato nuova attenzione internazionale con la serie Netflix Inganno. Dal 2010 è sposata con Roberto Zaccaria, ex presidente Rai, politico e docente universitario, con cui è legata dal 2001.

Potrebbe interessarti anche