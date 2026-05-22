Ballando con le Stelle 2026: Milly Carlucci cerca di assoldare i primi Vip e punta Elettra Lamborghini e Romina Power Tra ritorni inattesi, trattative complicate e sogni quasi impossibili, la padrona di casa del sabato sera starebbe già lavorando a un cast di fuoriclasse.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Archiviata la prima edizione di Canzonissima, già confermata per il prossimo anno, Milly Carlucci avrebbe rimesso immediatamente in moto la macchina organizzativa di Ballando con le Stelle, iniziando a contattare i primi nomi per l’edizione 2026. E, come spesso accade quando si parla dello show di Rai 1, tra indiscrezioni, corteggiamenti televisivi e suggestioni più o meno concrete, i rumor stanno già iniziando a infiammare il pubblico. Si sa, per attrarre il pubblico servono volti forti, e secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Milly starebbe guardando soprattutto al mondo della musica e dello spettacolo televisivo.

Ballano con le Stelle 2026: Elettra Lamborghini è già fan

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Elettra Lamborghini, che da anni sembra orbitare attorno all’universo di Ballando con le Stelle senza però compiere il passo definitivo. Stavolta, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Milly Carlucci stessa, parlando della cantante, avrebbe scherzato dicendo: "Devo acchiappare la Lamborghini ed è come prendere una rondine che sta sfrecciando nel cielo". Una frase che racconta bene quanto sia complicato riuscire a bloccare un personaggio costantemente impegnato tra musica, eventi e televisione. Eppure Elettra non ha mai nascosto una certa simpatia per il programma. In passato aveva spiegato di amare il ballo e di seguire con piacere lo show di Rai 1, lasciando intendere che un’eventuale partecipazione non sarebbe affatto impossibile. E chi ricorda la sua apparizione come ballerina per una notte nel 2024 sa bene perché Milly continui a inseguirla: energia, ironia, presenza scenica e quella capacità di catalizzare l’attenzione che in un programma del genere può fare davvero la differenza.

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Romina Power tra polemiche e possibile rilancio televisivo

Molto più complicata, almeno sulla carta, sembrerebbe invece la pista che porta a Romina Power. Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate a Belve, finite al centro di un acceso dibattito mediatico, la cantante è tornata improvvisamente al centro dell’attenzione pubblica. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, anche Milly Carlucci starebbe osservando con interesse questa nuova ondata di popolarità, valutando la possibilità di portarla nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Un nome che avrebbe inevitabilmente un peso enorme, soprattutto dal punto di vista televisivo. Il problema, però, sarebbe legato soprattutto agli impegni della stessa Romina, attualmente concentrata sulla promozione del suo libro e su diversi eventi pubblici già fissati nei prossimi mesi. Senza dimenticare che la cantante sembrerebbe interessata anche a esperienze molto lontane dal mondo televisivo.

Milli Carlucci e l’idea di Loredana Lecciso che continua a tornare

Quindi attenzione anche a un’altra ipotesi che, ciclicamente, riaffiora ogni volta che si avvicina una nuova stagione di Ballando con le Stelle: quella che porta a Loredana Lecciso. Negli anni la showgirl non ha mai nascosto il desiderio di partecipare al programma. Già tempo fa aveva dichiarato: "Se mi arrivasse l’offerta di Milly Carlucci a partecipare accetterei". E più recentemente, ospite de La Vita in Diretta insieme alla stessa conduttrice, aveva praticamente rilanciato la candidatura in diretta televisiva. La sensazione è che il suo nome possa rappresentare una soluzione molto più concreta rispetto ad altre trattative considerate più difficili. Anche perché il profilo della Lecciso sembrerebbe adattarsi perfettamente allo spirito del programma: popolare, divisivo il giusto e con una certa familiarità con il linguaggio televisivo.

Elena Sofia Ricci resta un desiderio difficile

Sul tavolo rimane anche il nome di Elena Sofia Ricci, anche se al momento la trattativa appare decisamente complicata. L’attrice, che avrebbe sviluppato una forte passione per la danza grazie anche alle lezioni private con Moreno Porcu, continua a essere uno dei sogni più ambiziosi di Milly Carlucci. Tuttavia i numerosi impegni tra cinema e televisione renderebbero molto difficile immaginare una sua presenza fissa nel cast della prossima stagione. Ed è probabilmente anche per questo motivo che la conduttrice starebbe continuando a muoversi su più tavoli contemporaneamente.

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