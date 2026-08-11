Ballando con le stelle-Francesca Fialdini, ci siamo: Milly Carlucci accelera dopo il ‘caso’ Paolo Belli
Non solo Barbara D’Urso e Alberto Matano, tra le novità della prossima edizione dello show di Rai 1 potrebbe esserci anche il ritorno della conduttrice
La nuova edizione di Ballando con le Stelle prende forma tra conferme, indiscrezioni e possibili cambiamenti destinati a modificare gli equilibri dello storico show di Rai 1. Tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è anche quello di Francesca Fialdini, che potrebbe tornare nel programma di Milly Carlucci in un ruolo completamente diverso rispetto alla precedente esperienza. L’ipotesi, rilanciata da Fanpage, è legata soprattutto al futuro di Paolo Belli, che potrebbe non prendere parte alla nuova stagione. Scopriamo perché e tutti i dettagli.
Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle, il nuovo cast di Milly Carlucci
Dopo essere stata una delle protagoniste della scorsa edizione, Francesca Fialdini potrebbe tornare a Ballando con le Stelle per la stagione 2026. La conduttrice, che nella precedente edizione aveva partecipato alla gara in coppia con Giovanni Pernice conquistando il secondo posto (dopo il chiacchieratissimo infortunio), sarebbe ora in corsa per un nuovo ‘incarico’. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, Fialdini potrebbe prendere il posto di Paolo Belli nella ‘Sala delle Stelle’, affiancando così Milly Carlucci in una veste differente da quella sperimentata durante la sua esperienza da concorrente. Al momento, naturalmente, si tratta solo di un’indiscrezione né confermata né smentita. Quel che è certo è che l’eventuale ritorno del volto simbolo di Da noi… a ruota libera potrebbe essere comunque un elemento di continuità particolarmente interessante. Fialdini conosce già le dinamiche del programma, ha vissuto direttamente la tensione della gara e ha instaurato un rapporto con il pubblico proprio grazie al suo percorso sulla pista da ballo. Il passaggio dalla competizione alla ‘Sala delle Stelle’ potrebbe quindi rappresentare una naturale evoluzione della sua esperienza nello show.
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Paolo Belli verso il forfait: cosa può succedere a Ballando
Il possibile ingresso di Fialdini è strettamente collegato alla situazione di Paolo Belli. Lo storico volto di Ballando con le Stelle, presenza fondamentale al fianco di Milly Carlucci, potrebbe infatti non essere presente nella nuova edizione. Il suo futuro è legato soprattutto alla vicenda legale che lo vede coinvolto dopo l’incidente stradale costato la vita ad Alessandra Magnani, 41 anni. Tra le altre novità del cast il nome più caldo rimane quello Barbara D’Urso, pronta a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli in giuria, e quello di Alberto Matano, da anni è volto fisso della trasmissione e pronta a vestire i panni di giudice (da risolvere il rebus Fabio Canino); il suo posto vacante come ‘custode’ del tesoretto andrebbe invece a Lucio Presta.
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