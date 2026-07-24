Ballando con le Stelle 2026, anche Fabio Canino in bilico: il nuovo dubbio di Milly Carlucci dopo Selvaggia. Chi prende il suo posto Stando alle ultime indiscrezioni la giuria dello show di Rai 1 sarebbe destinata a perdere un altro pezzo: per il futuro si punta a un ‘big’ di viale Mazzini

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’avvicinarsi della nuova edizione di Ballando con le Stelle continua ad alimentare indiscrezioni e scenari ancora tutti da definire. Dopo le voci sull’uscita di Selvaggia Lucarelli, anche un altro volto storico della giuria del programma potrebbe non essere certo della riconferma. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, la posizione di Fabio Canino sarebbe ancora in bilico, nonostante la trattativa per il rinnovo del contratto sia ormai in una fase avanzata. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Ballanco con le stelle 2026, Fabio Canino in forse tra impegni e valutazioni della produzione

Fabio Canino sarebbe vicino alla firma che gli consentirebbe di mantenere il suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle ma, secondo quanto riferito da FanPage, alcuni aspetti resterebbero ancora da chiarire. A incidere sarebbero sia questioni organizzative sia valutazioni economiche legate alla costruzione della prossima edizione. Il giornalista e conduttore, inoltre, avrebbe già in programma diversi impegni teatrali che potrebbero rendere complicata una presenza costante durante tutta la stagione televisiva. Proprio questi impegni avrebbero portato a una fase di stallo nei confronti con la produzione, impegnata a capire se sarà possibile conciliare le rispettive esigenze. Stando ad alcune voci negli ambienti vicini alla trasmissione si parlerebbe anche di un certo malumore legato ai tempi della trattativa, con la telefonata attesa dalla produzione che sarebbe arrivata soltanto in un secondo momento. Al momento, comunque, non ci sarebbe ancora alcuna decisione definitiva e la situazione resterebbe aperta, in attesa delle scelte ufficiali di Milly Carlucci e del suo team.

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I possibili sostituti di Canino e Lucarelli: chi arriva in giuria

Parallelamente per Milly Carlucci resta da sciogliere anche il nodo relativo alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli, destinata a lasciare la giuria dopo diverse stagioni per affermarsi come volto simbolo Mediaset (dove sarà nuovamente opinionista del GF Vip e debutterà alla conduzione de L’Isola dei Famosi). Tra i nomi che continuano a circolare con maggiore insistenza figurano quelli di Simona Ventura e Barbara D’Urso. Anche l’eventuale assenza di Fabio Canino, però, potrebbe avere ripercussioni sull’assetto della giuria. L’ipotesi più accreditata vedrebbe Alberto Matano lasciare il ruolo di opinionista a bordo pista per accomodarsi dietro il tavolo dei giudici, andando così a occupare l’eventuale posto vacante. Una soluzione interna che consentirebbe alla trasmissione di preservare gli equilibri del cast senza rinunciare a un volto già molto apprezzato dal pubblico di Ballando e dell’intera Rai.

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