Ballando con le stelle 2026, Eugenio Finardi è il terzo concorrente ufficiale ma svela: "Sono confuso" Dopo Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, arriva la terza conferma ufficiale del cast della nuova edizione dello show di Milly Carlucci

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dopo Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, arriva la terza conferma ufficiale del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. A scendere in pista sarà Eugenio Finardi, pronto a mettersi alla prova in una veste inedita. Scopriamo tutti i dettagli.

Eugenio Finardi entra nel cast di Ballando con le stelle 2026

Dalla "Musica ribelle" alla musica da ballo. È questo il filo conduttore scelto da Ballando con le stelle per annunciare l’ingresso di Eugenio Finardi nel cast della nuova edizione. L’ufficialità è arrivata, come ormai da tradizione, attraverso i canali social del programma condotto da Milly Carlucci, con un video nel quale il cantautore appare su un palco durante le prove di un concerto.

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Finardi ha accolto la notizia con entusiasmo, ma anche con una buona dose di ironia, raccontando apertamente le emozioni legate alla nuova sfida televisiva. «È incredibile. Sono estatico, terrorizzato, confuso, felice. Cosa potevo sognare di più?», ha dichiarato l’artista, prima di chiudere con la conferma definitiva: «Ballando 2026, ci sarò anch’io».

Per Finardi si tratta di un’esperienza decisamente lontana dal suo percorso musicale, costruito in oltre cinquant’anni tra rock, cantautorato e sperimentazione. Ora dovrà abbandonare, almeno temporaneamente, il palco dei concerti per affrontare quello della pista da ballo, cimentandosi con coreografie, prove settimanali e giudizi della giuria.

Gli altri concorrenti tra conferme e indiscrezioni

Con Eugenio Finardi salgono dunque a tre i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2026. Prima del cantautore erano stati annunciati Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, due nomi appartenenti a mondi molto diversi e che contribuiscono a delineare un cast trasversale tra musica e sport. Il cast, però, è ancora lontano dall’essere completo e nelle ultime settimane non sono mancate le indiscrezioni sui possibili protagonisti della prossima stagione. Tra i nomi circolati rimane caldissimo quello di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela su Chi in corsa ci sarebbero anche Jimmy Ghione e Riccardo Rossi. Tra le altre novità potrebbe esserci anche Barbara D’Urso, pronta a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli al tavolo della giuria, e quello di Alberto Matano, da anni volto fisso della trasmissione e pronto a vestire i panni di giudice visto l’addio sempre più vicino di Fabio Canino. Resta in piedi anche l’ipotesi dell’eventuale ritorno di Francesca Fialdini dopo il ‘caso’ Paolo Belli.

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