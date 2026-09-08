Ballando con le Stelle 2026, il cast (finalmente) è completo: tutti i 12 concorrenti e il nodo della giuria ancora in bilico Milly Carlucci ha ormai definito la squadra dei protagonisti della nuova edizione, ma resta ancora da ufficializzare una parte fondamentale del programma: chi potrebbe sedere tra i giudici.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a prendere forma e, dopo settimane di indiscrezioni e annunci progressivi, il cast dei concorrenti è finalmente completo. L’ultimo nome ad aggiungersi alla squadra è quello di Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e reduce da importanti risultati internazionali. Sarà lui a completare il gruppo dei dodici vip che da sabato 3 ottobre si metteranno alla prova sulla pista dello show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle: il dodicesimo concorrente è Andy Diaz

L’annuncio di Diaz ha chiuso ufficialmente il puzzle dei concorrenti, regalando alla trasmissione una presenza proveniente direttamente dal mondo dello sport. Il triplista, campione europeo a Birmingham nel 2026 e due volte campione mondiale indoor, rappresenta l’ultimo tassello di una formazione piuttosto eterogenea, nella quale convivono televisione, cinema, musica, giornalismo, comicità, social e sport.

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Con lui saranno in gara Massimo Ghini, Anna Safroncik, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri e Noemi Bocchi. Un gruppo nel quale non mancano dunque nomi particolarmente conosciuti dal pubblico televisivo, ma anche profili che potrebbero sorprendere per la distanza dal tradizionale mondo della danza.

La squadra dei concorrenti è definita

Per Milly Carlucci e la produzione si tratta quindi di un passaggio importante, perché la competizione può ormai contare sulla sua formazione definitiva per quanto riguarda i protagonisti in pista. La produzione si può concentrate quindi sui dettagli e sul definire il cast fisso. Resta da capire come verranno distribuiti gli abbinamenti con i maestri, considerando che anche su questo fronte non tutti i nomi sono ancora stati comunicati.

Sono infatti dieci i professionisti già annunciati: Luca Urso, Carlo Aloia, Giada Lini, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice, Nikita Perotti, Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli. All’appello mancano ancora due maestri, e proprio questa casella ancora vuota ha alimentato le indiscrezioni sul possibile ritorno di Raimondo Todaro. Al momento, però, si tratta soltanto di una voce e non di una conferma ufficiale.

La grande attesa resta sulla giuria

Se il cast dei concorrenti è ormai completo, rimane invece ancora da sciogliere il nodo della giuria, uno degli aspetti che più interessano gli spettatori della nuova stagione. Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno infatti lasciato il programma, mentre sono stati confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e la presidente Carolyn Smith.

Per completare il tavolo mancano dunque due nomi e, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, a prendere il posto dei due giudici uscenti potrebbero essere Alberto Matano e Barbara D’Urso. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario attendere l’annuncio ufficiale prima di considerare definita la nuova composizione della giuria. Insomma, il cast di Ballando con le Stelle è ormai pronto a scendere in pista, ma il quadro della nuova edizione non è ancora completamente chiuso.

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