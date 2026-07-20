Ballando con le Stelle 2026, Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti i nomi più caldi: ma è il nuovo giudice che lascia tutti di stucco Nel cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci potrebbe esserci anche l’ex calciatore, Michele Cucuzza giudice al posto di Selvaggia Lucarelli?

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il cantiere di Ballando con le Stelle è aperto e la nuova edizione continua a prendere forma. Naturalmente si rincorrono già indiscrezioni sui futuri protagonisti del cast e, stando alle ultime indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su Alessandro Matri. L’ex attaccante potrebbe raccogliere il testimone della compagna Federica Nargi, protagonista dell’edizione 2024. Per quanto riguarda la giuria, invece, l’eredità di Selvaggia Lucarelli potrebbe essere raccolta da Michele Cucuzza. Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Matri a Ballando con le Stelle 2026: l’ipotesi per seguire Federica Nargi

Le voci sul cast della 21esima edizione di Ballando con le Stelle (che prenderà il via in autunno) circolano con sempre più insistenza. Stando a quanto riportato dal magazine Chi, Milly Carlucci starebbe lavorando per avere nomi di grande richiamo e, tra quelli emersi nelle ultime settimane, figurerebbe anche quello di Alessandro Matri. Lo stesso settimanale ha inoltre parlato della possibilità di vedere in pista Aurora Ramazzotti.

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Al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali da parte dei diretti interessati; quel che è certo è che per Matri si tratterebbe di un debutto assoluto sulla pista da ballo, ma non a Ballando. Nel 2024, infatti, seguì da vicino l’avventura televisiva della sua compagna Federica Nargi. L’ex celina, in coppia con Luca Favilla, fu una delle concorrenti più convincenti di quell’edizione e il suo terzo posto finale fu un ‘caso’ che alimentò le discussioni tra gli appassionati, con molti convinti che Federica si meritasse qualcosa in più e che avrebbe potuto contendere fino all’ultimo la vittoria conquistata da Bianca Guaccero, con Federica Pellegrini classificatasi al secondo posto.

Ballando con le Stelle: chi arriva al posto di Selvaggia Lucarelli in giuria

Nel frattempo, oltre ai concorrenti, cresce l’attenzione su quella che sarà la nuova giuria di Ballando con le Stelle. Con Selvaggia Lucarelli pronta all’addio e a imporsi tra i volti simbolo di Mediaset (sarà ancora opinionista del Grande Fratello VIP ed è la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi), continuano a rincorrersi ipotesi sul possibile sostituto e c’è già chi ha fatto il nome di Alberto Matano. Al tavolo della giuria ci potrebbe essere sì spazio per un conduttore de La Vita in Diretta, ma potrebbe trattarsi anche di Michele Cucuzza. Intervistato dal magazine Mio, l’ex conduttore del programma ha lanciato un appello direttamente a Milly Carlucci: "Io sono qua, arrivo quando volete, mi piacerebbe fare il giurato".

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