Ballando con le stelle, cambia il regolamento con Francesca Fialdini e Alba Parietti: cosa sono i voti ‘giustizia’, ‘anima’ e ‘popolare’ Milly Carlucci ha spiegato tutte le novità della prossima edizione al via il 3 ottobre: la suddivisione del tesoretto e il retroscena su Ornella Muti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il conto alla rovescia per il ritorno di Ballando con le Stelle è ormai iniziato e la nuova edizione si presenta con alcune novità destinate a incidere non poco. A raccontarle è Milly Carlucci, che ha spiegato come verrà distribuito il tesoretto e quali saranno i compiti delle figure chiamate a intervenire a bordo pista. Tra le novità del cast spicca anche Ornella Muti, nome inseguito per anni dalla conduttrice e arrivato solo dopo un lungo corteggiamento. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, Il nuovo tesoretto tra "giustizia" e "anima"

La principale novità della nuova stagione di Ballando con le Stelle riguarderà la suddivisione del tesoretto. «Il tesoretto sarà diviso in tre quote» ha spiegato Milly Carlucci in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni dal debutto in prima serata su Rai 1. A Simona Ventura spetterà il ‘voto giustizia’, pensato «per riequilibrare un giudizio a suo parere sbilanciato della giuria».

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Francesca Fialdini avrà invece il compito di assegnare il ‘voto dell’anima’, rivolto alla componente personale del percorso dei concorrenti. «Deciderà il ‘voto dell’anima’ per premiare il concorrente che si racconta più generosamente» ha chiarito la conduttrice dello show. In questo caso, dunque, l’attenzione non sarà rivolta esclusivamente alla performance in pista. Resta infine Rossella Erra, alla quale sarà affidato il ‘voto popolare’, definito dalla stessa Carlucci «quello di pancia». Tre criteri differenti che contribuiranno quindi alla (ri)distribuzione del tesoretto introducendo tre nuove ‘prospettive’: quella dell’equilibrio del giudizio, affidata a Ventura; quella emotiva e personale, affidata a Fialdini; e quella più spontanea e popolare, rappresentata da Erra.

Ornella Muti, una lunga trattativa per il sì

Tra i nomi più attesi della nuova edizione di Ballando con le Stelle c’è sicuramente quello Ornella Muti, annunciata per ultima dopo una trattativa evidentemente tutt’altro che immediata. Alla domanda su quale concorrente le abbia fatto più fatica strappare il sì, infatti, Milly Carlucci ha risposto senza esitazioni: «Ornella Muti». E ha aggiunto: «Sono tanti anni che le chiedo di partecipare, stiamo parlando di un’icona internazionale, è giusto che sia così». Insieme a lei prenderanno parte alla 21esima edizione di Ballando altri 12 concorrenti. Di seguito l’elenco completo:

Alberto Ravagnani (con Erica Martinelli)

(con Erica Martinelli) Alessandro Matri (con Giada Lini)

(con Giada Lini) Andy Díaz Hernández (con Gioia Giovanatti)

(con Gioia Giovanatti) Anna Safroncik (con Leonardo Lini)

(con Leonardo Lini) Aurora Ramazzotti (con Nikita Perotti)

(con Nikita Perotti) Eugenio Finardi (con Rebecca Gabrielli)

(con Rebecca Gabrielli) Jimmy Ghione (con Anastasia Kuzmina)

(con Anastasia Kuzmina) Manuela Moreno (con Carlo Aloia)

(con Carlo Aloia) Massimo Ghini (con Valentina Fiorini)

(con Valentina Fiorini) Monica Guerritore (con Luca Urso)

(con Luca Urso) Noemi Bocchi (con Giovanni Pernice)

(con Giovanni Pernice) Ornella Muti (con Pasquale La Rocca)

(con Pasquale La Rocca) Riccardo Rossi (con Elisa Terrasi)

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